Nieuwe doelen Philips Stadion met verzonken stangen

PSV heeft een primeur in de eredivisie. In het Philips Stadion staan vanaf de competitie 2018/2019 nieuwe doelen die veiliger zijn omdat de traditionele metalen doelstangen in de grond zijn verzonken.

Vanaf 29 augustus as., wanneer PSV het in Eindhoven zal opnemen tegen BATE Borisov, staan er nieuwe doelen in het Philips Stadion.

In de grond verzonken

PSV heeft gekozen voor een nieuwe constructie voor de netten waarbij de doelstangen veilig in de grond zijn weggewerkt. Omdat zij niet meer op de stangen van het doel kunnen vallen, kunnen keepers en spelers daaraan geen blessures meer oplopen. Bovendien vindt PSV dat de nieuwe doelen, met een verzonken grondraam, er mooier uitzien.

Afgelopen seizoen nog viel Hirving Lozano in het uitduel tegen ADO Den Haag op een stang. Even daarvoor had hij er met succes alles aan gedaan om te scoren. Hij moest zich al snel laten vervangen maar liep uiteindelijk geen ernstig letsel op.

Contact met een doelstang

Blessures door ongewenst contact met een doelstang zijn in het verleden wel vaker voorgekomen. Zo dook doelman Premyslaw Tyton in 2013 in het duel tegen Roda JC met zijn hoofd tegen een paal nadat hij een vrije trap wist te stoppen. Hij liep daarbij een hersenschudding op en was weken uit de roulatie.

PSV moest destijds met tien man verder omdat de club al drie keer gewisseld had. Ola Toivonen is toen in de resterende minuten in de goal gaan staan.

Bayern München als voorbeeld

De wens voor het plaatsen van nieuwe doelen komt van trainer Mark van Bommel. Hij speelde van 2006 t/m 2010 bij Bayern München waar deze veiligere doelen ook al in gebruik zijn.

Na overleg tussen de directie en de technische staf is ervoor gekozen om deze doelen neer te laten zetten. De ‘Premier League‘ doelen samen kosten ongeveer 10.000 euro, zo gaf leverancier W&H Sports aan.

