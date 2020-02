Nieuwe regels voor hightech schoenen en spikes

De mondiale atletiekbond IAAF bindt de strijd aan met fabrikanten van hightech schoenen. Die geven atleten mogelijk een prestatievoordeel. De bond heeft nu strikte regels opgesteld waaraan deze schoenen en spikes moeten voldoen.

De atletiekbond stelt dat de drie verende carbonplaten in de zool van deze schoenen de hardloper veel sneller maken. Daardoor is er mogelijk sprake van een oneerlijk voordeel.

Niet dikker dan 4 centimeter

Een werkgroep van de IAAF gaat nader onderzoek doen naar deze schoenen. De bond heeft al bepaald dat de zool van een hardloopschoen per direct niet dikker mag zijn dan 4 centimeter.

De schoen mag bovendien slechts één plaat van een hard materiaal zoals carbon bevatten. Bij spikes mag zo’n plaat alleen dienst doen als bevestiging voor de spijkertjes.

Hightech schoenen voor iedereen te koop

Vanaf 30 april gaat er een nieuwe regel in. Elke hardloopschoen in een wedstrijd, moet dan al zeker vier maanden voor iedereen te koop zijn. Het lopen op prototypes waarin nieuwe technologieën zijn toegepast, is in races dus niet toegestaan.

De nieuwe regels raken met name de veelbesproken Nike Vaporfly niet. Dit model heeft een zooldikte van 3,9 centimeter. Tal van topatleten hebben de afgelopen tijd hun persoonlijke records juist op deze schoen aangescherpt.

IAAF verbiedt de Alpafly

Het tijdschrift Runnersworld is ook in de cijfers gedoken. Van de 36 podiumplaatsen in de grote marathons, zijn er in 2019 maar liefst 31 gewonnen op de Nike Vaporfly. Maar de IAAF zal de opvolger van de Vaporfly, de zogeheten Alpha Fly, wel verbieden.

Deze schoen heeft namelijk drie verende carbonplaten. De Keniaan Eliud Kipchoge heeft vorig najaar in Wenen op deze hightech schoenen zijn historische prestatie geleverd. Hij liep in Oostenrijk als eerste mens de marathon in minder dan twee uur (1.59.40).

