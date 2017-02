Judo Grand Prix toernooi naar Den Haag gehaald

De Internationale Judo Federatie (IJF) is verheugd dat de komende vier jaar het prestigieuze Judo Grand Prix toernooi in Den Haag zal worden gehouden. “Judo is een van de topsporten in Nederland en heeft een aantal grote sporters opgeleverd. Nederland verdient dit evenement”, stelt IJF-voorzitter Marius Vizer.

Na hockey, beachvolleybal en zeilen haalt Den Haag met de IJF Judo Grand Prix wederom een internationaal topevenement binnen haar stadsgrenzen.

17 t/m 19 november

De Nederlandse judobond (JBN) ondertekende op 12 februari jl. in Parijs een overeenkomst met de IJF. Daarmee is de première van het Judo Grand Prix toernooi van 17 t/m 19 november in het Zuiderpark, zeker geworden. Zo’n 70 landen, die bij elkaar zo’n 450 judoka’s gaan leveren, zullen op de mat verschijnen.

Hockey, beachvolleybal en de Volvo Ocean Race

Er was Den Haag iets aan gelegen om het toernooi naar de stad te halen. De toekenning van het evenement betekent dat Nederland voor het eerst in zes jaar weer een groot judotoernooi zal faciliteren.

“Wij hebben het WK hockey en het WK beachvolleybal hier gehouden en komend jaar finisht de Volvo Ocean Race in Den Haag. Het leek ons gepast nu ook iets te doen aan de vechtsporten”, zegt Rabin Baldewsingh, sportwethouder van Den Haag.

IJF World Tour

Het Grand Prix toernooi in Den Haag maakt deel uit van de IJF World Tour. In dit toernooi zijn punten te verdienen voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio. De laatste keer dat in Nederland een groot internationaal judotoernooi werd gehouden was in 2011. Toen wonnen Dex Elmont, Anicka van Emden, Edith Bosch en Henk Grol goud op de Grand Prix van Amsterdam.

IJF-voorzitter Vizer meent dat het Haagse toptoernooi het judo een extra impuls kan geven. “Ik hoop dat we hiermee een nieuwe dynamische periode voor het Nederlandse judo zullen kunnen inluiden.”

