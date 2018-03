Eenzaamheid tegengaan is interessant voor zwembaden

Ouderen worden steeds eenzamer. Meer dan de helft van de 75-plussers heeft last van eenzaamheid. Dat is vanwege de lichamelijke en psychische gevolgen slecht voor de gezondheid. Zwembaden kunnen hier een belangrijke rol spelen.

Zwemmen kan helpen om een isolement van ouderen te doorbreken. Het is goed dat zij bewegen en zwemmen helpt hen bovendien uit hun isolement.

Eén tegen eenzaamheid

Het actieplan ‘Eén tegen eenzaamheid‘ wil eenzaamheid onder oudere mensen tegengaan. Hierin spelen vooral gemeenten, zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties een rol. Voor dit plan wordt door de overheid de komende jaren 26 miljoen euro uitgetrokken.

Twee speerpunten

Het actieplan van het ministerie van VWS heeft twee speerpunten. Het signaleren en het bespreekbaar maken van eenzaamheid. VWS wil het begrip hiervoor onder meer versterken door de opzet van meldpunten.

Welzijn op recept

Een ‘quick scan’ van de sportnota’s leert dat veel gemeenten bij het tegengaan van eenzaamheid, een rol zien weggelegd voor de sport. VWS biedt gemeenten ook de mogelijkheid om de beschikbare activiteiten voor ouderen op een ‘sociale kaart’ in beeld te brengen.

Zo weten de partijen die een isolement van een oudere signaleren, naar wie zij kunnen doorverwijzen. Daarnaast kan iedere huisarts via Welzijn op recept mensen met gevoelens van afzondering doorverwijzen naar een activiteit.

Sportnota en de huisarts

Eén tegen eenzaamheid biedt ook kansen voor zwembaden. Want een uurtje zwemmen is al zo goed voor de conditie én de sociale contacten van ouderen. En het voordeel van zwemmen is ook dat ouderen tot op hoge leeftijd kunnen blijven zwemmen.

De aanknopingspunten voor zwembaden liggen in de sportnota en bij organisaties die zich in de buurt van een bad bezig houden met dit thema. Het is interessant om te kijken welke rol het zwembad kan spelen bij Welzijn op recept. Ook is het nuttig om ervoor te zorgen dat zwemmen op het netvlies van huisartsen staat.

