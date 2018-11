Zwemmen tijdens en na de zwangerschap is goed

Bewegen tijdens een zwangerschap is goed. Ook recent Canadees onderzoek benadrukt dat bewegen, en dus ook zwemmen, belangrijk is voor een gunstiger verloop van een zwangerschap.

Canadese onderzoekers hebben de onderzoeken gebundeld over sport en zwangerschap. Op basis van deze bundeling doen zij een aantal aanbevelingen voor zwangere vrouwen.

Sporten of te bewegen

Zwangere vrouwen worden aangemoedigd om tijdens de zwangerschap in ieder geval 150 minuten per week te (blijven) bewegen. Hiermee worden gezondheidsvoordelen behaald en complicaties tijdens de zwangerschap verkleind.

Het advies is om zeker drie dagen per week fysiek actief te zijn, dus bijvoorbeeld 3 keer een blok van 50 minuten zwemmen. Elke dag bewegen wordt sterk aanbevolen. Zwangere vrouwen wordt aangeraden om conditie en kracht op te bouwen.

Door het oefenen van de spieren van de bekkenbodem wordt het risico op incontinentie kleiner. En na de zwangerschap kun vrouwen natuurlijk – ook samen met hun kind – lekker gaan zwemmen.

Gezondheidsvoordelen

Door tijdens en zwangerschap te blijven sporten ontstaan gezondheidsvoordelen zoals:

• minder rugpijn;

• meer controle over de blaas en dus minder last van incontinentie;

• minder kans op een (postnatale) depressie;

• een kleinere kans op gewichtstoename en

• minder kans op zwangerschapsvergiftiging of -suikerziekte.

Rustig door zwemmen

Vrouwen kunnen na de geboorte op een rustig niveau door blijven zwemmen. Training van de bekkenbodem blijft dan helpen tegen incontinentie. Maar het verdient aanbeveling om de training na een keizersnede rustig en voorzichtig op te bouwen. En als een oefening niet prettig voelt, sla deze dan over.

Ook voor vrouwen die eerder niet zulke sporters waren, is het belangrijk om tijdens de zwangerschap te bewegen. Een geoefend sporter kan door trainen maar moet de intensiteit wel een beetje terugschroeven.

Tijdens een zwangerschap ligt de hartslag in rust namelijk 10 tot 15 slagen per minuut hoger dan normaal. Blijf te allen tijde alert op signalen van het lichaam.

