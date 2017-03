Als bewegingsonderwijs te duur is, dan gaan we toch lekker zwemmen

Drie lesuren bewegingsonderwijs per week van een bevoegde leerkracht, voor alle basisschoolkinderen. Dat streven stond in het regeerakkoord van de VVD en PvdA. Regioplan en Het Mulier Instituut berekenden wat dat zou gaan kosten en wat bleek? Echt een heel mooi idee, maar vrijwel onbetaalbaar.

Meer en beter bewegingsonderwijs kost teveel, zo’n 790 miljoen euro in vier jaar. Maar kan de gymles in de zaal dan niet worden vervangen door gymles in het zwembad?

Meer en beter bewegen

Het overheidsbeleid is er de afgelopen jaren op gericht om kinderen op de basisschool meer en beter te laten bewegen. Deze kinderen gymmen nu gemiddeld zo’n 86 minuten per week en lang niet altijd o.l.v. een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Op 20% van de scholen (ongeveer 400.000 leerlingen) geeft de juf of de meester gymles. Er sinds de laatste meting in 2013 dus maar weinig verbeterd.

Kost 790 miljoen euro in vier jaar

Maar als we inderdaad meer en beter bewegingsonderwijs willen aanbieden, dan kost dat 790 miljoen euro in vier jaar. Er moeten namelijk bijna 6.000 extra gymleerkrachten worden aangenomen en er zijn 2.200 nieuwe gymzalen nodig. En zelfs in de aanloop naar de verkiezingen vindt staatssecretaris Sander Dekker dit te duur.

Waarom geen bewegingsonderwijs in het zwembad

Maar is het rekensommetje al eens gemaakt door gymles in de sportzaal te vervangen door nat bewegingsonderwijs, in het zwembad? De zwembaden liggen er al en ook de zwemleerkrachten zijn voorhanden. Daarnaast zijn er ook al veel initiatieven waarbij samengewerkt wordt met studenten of marktpartijen. Zouden hier geen mogelijkheden liggen?

Schoolzwemmen houdt meer zwembaden open

En zeker, ook schoolzwemmen kost geld, maar of dat nou net zoveel is als de 790 miljoen uit de berekening? Het zou best eens nuttig kunnen zijn om dit door te rekenen. Bovendien kan schoolzwemmen helpen om zwembaden open te houden. Een aantal baden wordt namelijk met sluiting bedreigd omdat deze het hoofd niet boven water kunnen houden.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!