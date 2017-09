Zwembus brengt schoolzwemmen binnen handbereik

Regelmatig wordt de oproep gedaan om schoolzwemmen toch weer terug brengen naar het basisonderwijs. Het laat kinderen ervaren hoe leuk bewegen in het water is en schoolzwemmen is goed voor de zwemvaardigheid.

Schoolzwemmen heeft alleen maar voordelen maar het kost veel gemeenten teveel geld. Daarom is het schoolzwemmen op veel locaties wegbezuinigd.

Kostenpost of toch niet

Een belangrijke kostenpost bij het schoolzwemmen is het vervoer van de leerlingen. Want kinderen kunnen niet altijd te voet of met de fiets naar het zwembad. En met de bus naar het zwembad is vaak weer te duur. Of toch niet?

Stichting Zwembus

De stichting Zwembus (i.o.) probeert het schoolzwemmen weer op de basisschool kaart te krijgen onder het motto “Schoolzwemmen moet terug in het basisonderwijs.” Men was al niet voor het afschaffen van schoolzwemmen. Door samen tot oplossingen te komen, wil de stichting Zwembus het schoolzwemmen weer in ere herstellen.

Subsidie uit het leefbaarheidsfonds

Met voormalige lijnbussen in eigen beheer en zonder winstoogmerk wil de stichting voordelig busvervoer van school naar het zwembad v.v. realiseren. Gepensioneerde buschauffeurs en vrijwilligers met de juiste papieren, kunnen lokaal hun steentje bijdragen door met een zwembus rond te rijden.

Daarnaast wil de stichting Zwembus proberen om subsidies te krijgen waaronder uit het Leefbaarheidsfonds dat gemeenten verstrekken. Dit fonds is bedoeld voor activiteiten die de leefbaarheid in een dorp, buurt of straat kunnen vergroten.

Zonder winstoogmerk

De stichting Zwembus heeft geen winstoogmerk en wordt gefinancierd door het bedrijfsleven en voor een deel gesubsidieerd. De stichting beschikt over een eigen wagenpark met voormalige lijnbussen die wel enigszins zijn aangepast om de veiligheid te verbeteren.

De zwembussen voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen. Basisscholen en sportverenigingen in heel Nederland kunnen een beroep doen op deze Zwembus vervoersdienst. De bus rijdt al in Amsterdam, Alkmaar, Leeuwarden, Lelystad, Eindhoven, Tilburg en Maastricht.

Follow @Allesportzaken