World Cup zwemmen dit jaar opnieuw in Eindhoven

Het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion zal van 28 t/m 30 september dit jaar, evenals in 2017, het strijdtoneel zijn van een FINA wedstrijd van de World Cup zwemmen.

FINA Deheeft bekendgemaakt dat dit jaar opnieuw een wedstrijd World Cup zwemmen zal worden gehouden in het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven.

FINA onder de indruk

Eindhoven is nu de derde van vijf steden waar de SWC 2018 op de korte baan zal worden gehouden. De 2017 editie van dit evenement was zeer succesvol. De wereld zwembond FINA was onder de indruk van de organisatie van de wedstrijd in Eindhoven.

De FINA was zo enthousiast dat de KNZB, BrabantSport, de gemeente Eindhoven en sportmarketingbureau TIG Sports, nogmaals de krachten bundelen om net zo’n succesvol evenement te organiseren als in 2017.

Onderhandelingen

André Cats, technisch directeur van de KNZB: “Prachtig dat het World Cup-circuit Eindhoven opnieuw heeft uitgekozen. Nieuw is dat het toernooi dit jaar drie dagen duurt, in plaats van twee. Wij onderhandelen nu nog met de FINA maar het is een kwestie van tijd voordat wij het contract ondertekenen.”

Veel ervaring

Ook KNZB hoofdcoach Marcel Wouda is blij. “In 2017 is deelname aan de World Cup zwemmen heel goed bevallen. Het leverde onze zwemmers veel internationale ervaring op. De wedstrijden zijn sterk bezet en onze zwemmers vonden de wedstrijd, en de show daaromheen, een onvergetelijke ervaring.”

Toernooidirecteur PvdH

Ook dit jaar zal Pieter van den Hoogenband optreden als toernooidirecteur. De KNZB zal de World Cup bovendien aangrijpen om allerlei andere evenementen te organiseren. De bond gaat aan de slag om Eindhoven drie dagen lang in het teken van de zwemsport te laten staan.

