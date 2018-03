De Mirandabad Amsterdam kan er weer even tegenaan

In het De Mirandabad in Amsterdam is de beweegbare bodem van het 25-meterbad gerenoveerd. Dit herstel is ook aangegrepen om te investeren in meer veiligheid en extra activiteiten”, zegt coördinator Rick Roozeboom.

“De renovatie van het De Mirandabad was een flink project. Maar dankzij een goede voorbereiding, planning en samenwerking is het project een succes geworden.”

Kleine blaasjes

Na ruim 20 jaar ontstond er osmosevorming, kleine blaasjes op de bodem van het zwembad. Hierdoor konden scherpe randjes ontstaan die wondjes aan de voeten van de zwemmers kunnen veroorzaken. En zo ver wilde het De Mirandabad het dus niet laten komen.

Beweegbare bodem

Daarom werd begin 2017 besloten om een nieuwe, beweegbare bodem te laten aanleggen. Dat moest in de zomervakantie, wanneer het buitenbad op volle toeren draait. Dan is er op het buitenterrein voldoende alternatieve zwemruimte voor handen.

Veiliger Mirandabad

Als partner werd gekozen voor het bedrijf Variopool. Dit bedrijf leverde ooit ook de huidige bodem van het bad. En niet alleen de beweegbare bodem van 15×9 meter werd eens goed onder handen genomen. Er werden ook nieuwe roestvast stalen trappen geplaatst en een kunststof hek. “Daardoor is het bad nu echt veel veiliger geworden.”

Beste oplossingen

De kennis van Variopool was volgens Roozeboom een groot voordeel. “Het bedrijf dacht steeds mee over de beste oplossingen en hield ons voor en tijdens de uitvoering doorlopend overal van op de hoogte. Dat is nodig om zo’n grote operatie zonder problemen te laten verlopen”, stelt Roozeboom.

Blij toe

Voor het karwei werd twee weken uitgetrokken, met eventueel een uitloop naar een derde week. Maar binnen veertien dagen bleek de klus te zijn geklaard. “Blij toe”, zegt Roozeboom.

“Het was een flinke operatie, vooral omdat het bad gewoon open bleef. En bij alles wat je doet, moest je rekening blijven houden met de veiligheid van het publiek.”

Follow @Allesportzaken