Twijfel overdracht kinderen bij het schoolzwemmen

Kinderen die nog niet zo goed zijn in het water moeten een gekleurd hesje gaan dragen tijdens het vrij zwemmen. Deze maatregel is een onderdeel van een beter veiligheidsprotocol rond schoolzwemmen.

berichten Directeur André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten ( VSG ) bevestigde op 17 januariover de invoering van de hesjes in het AD.

Betere afspraken schoolzwemmen

Maar er werd nog een maatregel verscherpt. Er zijn namelijk duidelijkere afspraken gemaakt over wie, en op welk moment tijdens het schoolzwemmen, waarvoor verantwoordelijk is.

Afgesproken is dat ook de leerkrachten tijdens de les mogen ingrijpen als zij een situatie onveilig vinden. En ook de overdracht van de leerkracht aan de zwembadmedewerker moet nu duidelijker zijn.

Juridisch conflict

De aanleiding voor de verbetering van de afspraken is de verdrinkingsdood van een negenjarige meisje. Zij verdronk vlak na het schoolzwemmen in het diepe van een zwembad in Rhenen.

Haar dood leidde tot een juridisch conflict over de verantwoordelijk voor de kinderen. Want ligt deze bij de leerkrachten of bij de zwembadmedewerkers?

Nog niet duidelijk genoeg

Betrokkenen uit het onderwijs en de zwemwereld vinden de nieuwe maatregelen nog niet ver genoeg gaan. Dat stellen zij in het AD. “Want het is nu nog steeds niet duidelijk wanneer de overdracht van de leerlingen aan de zwembadmedewerker uiteindelijk plaats vindt.

Moet nog beter

“Dat moet echt nog duidelijker worden”, zegt Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOB). Commercieel-directeur Roger van Meer van Optisport, o.m. exploitant van zwemgelegenheden, is het met Verheggen eens.

Maar volgens De Jeu echter is het nieuwe protocol zorgvuldig opgesteld. “Het protocol is door juristen bekeken en daaruit blijkt dat het goed is gebeurd.”

Follow @Allesportzaken