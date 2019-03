Lancering Nationale Maand van de Zwemveiligheid

Ieder jaar verdrinken er in Nederland nog steeds kinderen en volwassenen. Daarom organiseert de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) van 17 april t/m 17 mei as. voor alle Nederlanders de ‘Nationale maand van de zwemveiligheid’.

De NRZ vraagt tijdens de Nationale maand van de zwemveiligheid extra aandacht voor de zwemveiligheid van elke Nederlander.

Nationale Maand van de Zwemveiligheid

Het motto van deze maand is ‘Heel Nederland zwemveilig’. Hierbij gaat het vooral om de kennis over de risico’s van water en het beheersen van de zwemvaardigheid. Onderdeel van de campagne is de Nationale ZwemChallenge, een concept waarmee de zwemveiligheid kan worden getest.

Voorlichting

De campagne geeft alle Nederlanders algemene voorlichting en mensen met een hoger risico op verdrinking, meer specifieke voorlichting. Thema’s zoals het herkennen van verdrinking, risico’s van zwemmen in recreatieplassen of in de zee, komen aan de orde.

Nationale ZwemChallenge

De Nationale Raad Zwemveiligheid lanceert ook de Nationale ZwemChallenge. Zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen deze Nationale ZwemChallenge aanbieden zodat kinderen en volwassen met minimaal zwemdiploma A hun zwemvaardigheid kunnen toetsen.

De NRZ biedt deze challenge aan in een uitdagend parcours en maakt mensen er van bewust hoe zwemveilig zij eigenlijk zijn. Iedereen kan aan deze challenge meedoen. Na het afleggen ontvangt elke deelnemer een certificaat met een advies om de zwemvaardigheid waar nodig te verbeteren.

Gedragsverandering

De Nationale Maand van de Zwemveiligheid moet samen met de partners het zwemgedrag verbeteren. De NRZ wil dat Nederlanders zich beter bewust worden van de risico’s van verdrinking. Zij moeten ook weten hoe zij deze kunnen voorkomen en dus goed voorbereid zijn in de buurt van water.

Tijdens deze maand moet de zwemvaardigheid van Nederlanders worden vergroot doordat zij (beter) voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Ouders moeten voor hun kind ook bewuster een keuze gaan maken voor een aanbieder van zwemles.

