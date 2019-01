Maleisië geen gastland Paralympisch WK zwemmen

Maleisië mag van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) het WK zwemmen niet organiseren. Het land had zwemmers uit Israël namelijk verboden om deel te nemen aan het toernooi. Daarop greep het IPC in.

Het evenement voor zwemmers met een handicap zou van 29 juli tot 4 augustus 2019 in Kuching in Maleisië plaatsvinden. De inwoners van het land zijn in meerderheid moslim.

Standpunt is onverdedigbaar

“Maleisië weigert als gastland de deelname van atleten van een bepaalde nationaliteit omwille van politieke of religieuze redenen. Dat is onverdedigbaar en het IPC ziet zich daarom genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuw gastland”, aldus IPC-voorzitter Andrew Parsons.

“Aan alle wereldkampioenschappen moeten door atleten uit alle landen kunnen worden deelgenomen. Zij moeten daaraan veilig en vrij van discriminatie kunnen deelnemen.”

Garantie van Maleisië

In september 2017 garandeerde de Paralympic Council of Malaysia nog dat alle atleten en landen veilig aan dit evenement zouden kunnen deelnemen. “Maar indien een organiserend gastland sporters van een bepaald land om politieke redenen uitsluit, dan kan het IPC niets anders doen dan een ander gastland aanwijzen”, aldus Parsons.

Niet gelukt

André Cats, technisch directeur van de KNZB: ”Vanzelfsprekend vinden ook wij dat alle landen moeten kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden. Wij wisten dat het IPC met het organisatiecomité in Maleisië over deze kwestie zou gaan praten. De KNZB hoopte eigenlijk dat er een oplossing gevonden zou worden, maar dat is dus niet gelukt.”

Geen Israëlische zwemmers

Begin januari kondigde de premier van Maleisië, Mahathir Mohamad, aan dat zijn land op het WK geen Israëlische zwemmers zou toelaten. Dit WK geldt als kwalificatiemoment voor de Paralympische Spelen in Tokio in 2020.

De Maleisische minister van Buitenlandse Zaken, Saifuddin Abdullah, probeerde de beslissing nog te rechtvaardigen door te zeggen dat zijn land ‘strijdt in naam van de onderdrukten’.

