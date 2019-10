Eenzaamheid is ook via sportclubs aan te pakken

Eenzaamheid gun je niemand. Toch voelen meer dan een miljoen volwassen Nederlanders zich eenzaam. Dit kan ernstige lichamelijke en psychische gevolgen hebben en is dus slecht voor de gezondheid.

Het ministerie van VWS organiseert elk jaar een ‘ Week tegen eenzaamheid ‘. Dat is belangrijk, want via sport kunnen wij mensen 52 weken per jaar uit een isolement halen.

Eenzaamheid is slecht voor de gezondheid

Eenzaamheid is het je niet verbonden voelen. Het is het missen van een hechte, emotionele band met anderen. Daar kunnen eenzame mensen somber en angstig van worden en lichamelijke en/of psychische klachten van oplopen.

Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn, maar de twee komen wel vaak samen voor. En het is helaas vaak niet aan iemand te zien of hij of zij eenzaam is.

Iedereen is in zijn of haar leven wel eens een tijdje eenzaam. Maar factoren zoals een chronische ziekte of een beperking, vergroten de kans erop. Dat gebeurt vaak bij alleenstaanden, mantelzorgers, 75-plussers en/of mensen die in armoede leven.

Welzijn op recept

Samen kunnen wij deze mensen, vaak in kleine stapjes, helpen. Een aantal gemeenten wil via sport mensen zich minder eenzaam laten voelen. Bijvoorbeeld door lokale welzijnsactiviteiten in kaart te brengen. Die kunnen velen helpen om hun isolement te doorbreken.

Zo weten de partijen die eenzaamheid signaleren ook naar wie zij kunnen doorverwijzen. Bovendien kan ‘Welzijn op recept‘ daardoor landelijk functioneren zodat een huisarts eenzame mensen goed kan doorverwijzen.

Sport als remedie tegen eenzaamheid

Maar ook sportclubs kunnen helpen om mensen zich minder eenzaam te laten voelen. Dat is goed voor de conditie én voor de sociale contacten, vooral voor ouderen. Want in deze groep is dit probleem groot.

Een sport zoals zwemmen is voor hen, ook met een beperking, lang vol te houden. En sport als middel tegen eenzaamheid kan elke gemeente in de sportnota vastleggen. En iedere gemeente kan er voor zorgen dat sport als remedie tegen eenzaamheid, op het netvlies staat van alle huisartsen.

