Corona niet fatale strop voor Drentse zwembaden

Nederland kende een mooi voorjaar en een warme augustus. Toch hebben de Drentse zwembaden geen beste zomer achter de rug. De helft van de bezoekers bleef weg vanwege de corona.

De zomervakantie is voorbij en de balans van de Drentse zwembaden slaat negatief uit. Deze openden later dan normaal vanwege de corona en minder mensen kochten een abonnement.

Maximum aantal bezoekers

Ook de zwemlessen lagen een poos stil. Dus uit die hoek kwamen geen inkomsten. De toeristen hebben het wegvallen van die inkomsten niet goed kunnen maken.

Veel Drentse zwembaden maximeerden het aantal bezoekers. Zoals de zwembaden in Zweeloo en Noord-Sleen waar maximaal 250 bezoekers naar binnen mochten. Dat was vooral voor Noord-Sleen een aderlating gezien de enorme capaciteit van de ligweide.

“We hebben ervoor gekozen om mensen de ruimte te geven. Zo konden zij met een veilig gevoel hier zijn”, stelde teamleider Nicole Piening.

Spreiding via tijdblokken

Manager Henk Smit van de buitenbaden in de gemeente Borger-Odoorn werkte met tijdblokken. “’s Ochtends konden de baantjeszwemmers bij ons terecht. Daarna was er ruimte voor families met kinderen tot 12 jaar. Tenslotte mochten de tieners van 12 tot 18 jaar, dus zonder volwassenen, het water in.”

“Dat vond niet iedereen even leuk en er kwamen wel wat boze reacties. Maar vakantiegangers waren er juist heel positief over omdat zij ongestoord konden zwemmen. We hebben dagen gehad van zo’n 800 bezoekers die wij door de spreiding prima konden ontvangen.”

Waardeloos jaar

“Op de ligweide kunnen veel meer mensen dan die 800 terecht. In voorgaande jaren wel 900 tot 1.000 bezoekers op mooie dagen. Maar met zoveel bezoekers konden we in het water geen anderhalve meter afstand garanderen.”

“De Drentse zwembaden zullen dit jaar niet kopje onder gaan, maar nóg zo’n jaar kunnen wij niet meer hebben. “Dit was echt een waardeloos jaar”, stelde Smit. “Want er moet dit jaar zeker geld bij.”

Follow @Allesportzaken