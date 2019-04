Blijven zwemmen is belangrijk anders verleer je het

Je moet na het behalen van je zwemdiploma’s wel regelmatig blijven zwemmen. De zwemvaardigheid neemt namelijk af als je dat niet doet. Dat blijkt uit een onderzoek van Hogeschool Windesheim onder 94 kinderen die hun zwemdiploma B hebben.

Je moet je zwemvaardigheid bijhouden. Bijna de helft van de onderzochte kinderen voldeed naar verloop van tijd niet meer aan de zwemvaardigheidseisen van bepaalde onderdelen.

Blijven zwemmen

Het onderzoeksbureau Kennispraktijk heeft ook de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek ‘Van leren zwemmen naar blijven zwemmen‘. Dit onderzoek geeft aan hoe ouders en kinderen kunnen worden gemotiveerd om door te zwemmen na het behalen van hun zwemdiploma’s. De onderzoeksresultaten stemmen tot nadenken over de manier waarop de zwembranche hen kan blijven binden.

Kennispraktijk

Uitgangspunt van het onderzoek was dat slechts een klein deel van de kinderen regelmatig zal blijven zwemmen. De motivatie om te leren zwemmen is dus niet gelijk aan de motivatie om te blijven zwemmen.

Zwemlessen met spelvormen en plezierbeleving maken de kans groot dat kinderen willen blijven zwemmen. De vervolgmogelijkheden in het zwembad bleken vaak ook onbekend te zijn. Kinderen en ouders hebben daar geen, of in elk geval te weinig, beeld van.

Vervolgacties

Binnen het project NL Zwemveilig krijgt het onderzoek van de Hogeschool Windesheim een vervolg. Hierdoor moeten meer duidelijk worden over de zwemveiligheid van Nederlandse kinderen nadat zij hun zwemdiploma’s hebben gehaald. Zwembaden moeten ter inspiratie ook een aantal praktijkvoorbeelden krijgen die zij kunnen toepassen.

Ontwikkeling van een beter vervolgaanbod

Bij ZIB Zwemcentrum Best kunnen kinderen na het zwemdiploma C bijvoorbeeld nog 35 zwemvaardigheidsdiploma’s halen. Laco Gymics wordt op meerdere locaties in Nederland aangeboden.

Kinderen van 6 tot 12 jaar met het zwem ABC, kunnen hier wekelijks aan speelse activiteiten deelnemen. De Nationale Raad Zwemveiligheid gaat verder onderzoeken hoe samen met een aantal partners het vervolgaanbod bij zwemclubs kan worden verbeterd.

