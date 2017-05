Amsterdam gaat meer doen voor zwemvaardigheid

Het zwemonderwijs heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan en het schoolzwemmen is in veel gemeenten wegbezuinigd. “Helaas blijft dat vaak niet onopgemerkt”, zo stelt de Amsterdamse Reddingsbrigade. “De zwemvaardigheid neemt af en ook in Amsterdam zo af en toe met fatale gevolgen.

Amsterdam Maar gelukkig zijn er ook gemeenten die de kraan juist weer open zetten. Zoals inwaar het stadsbestuur meer wil doen om leerlingen van de basisscholen hun zwemdiploma te laten halen.

Soms een grote achterstand

Met name in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord bestaat een grote achterstand m.b.t. de zwemvaardigheid van kinderen op de basisschool. Gemiddelde is het aantal behaalde zwemdiploma’s in deze stadsdelen lager dan in Nederland. Daarom vindt de stad dat er extra maatregelen nodig zijn om kinderen met een zwemdiploma van school te laten gaan.

Inhaalslag van 15% nodig

Amsterdam wil graag het percentage kinderen dat hun zwemdiploma haalt op 95% zien te krijgen. Dit betekent dat door de stad een inhaalslag moet worden gemaakt van 15%. Dat moet te doen zijn. Op de basisscholen in Amsterdam waar wel schoolzwemmen wordt aangeboden, is het aantal behaalde zwemdiploma’s beduidend hoger dan op scholen zonder schoolzwemmen.

Amsterdam biedt een extra vangnetcursus aan

Voor kinderen in Amsterdam die ondanks het schoolzwemmen toch moeite hebben met zwemmen, bestaat een zogenoemde vangnetcursus. Als zij wat extra les willen kunnen zij tijdens de zomervakantie deze spoedcursus volgen. Die is gratis maar dan moet je ook wel. Want kinderen die wel voor deze cursus zijn opgegeven, maar die niet komen opdagen, moeten 100 euro betalen.

95% zo een stuk dichterbij

Het niveau waarop de kids in deze cursus instappen is echter niet voor ieder kind hetzelfde. Daarom wil Amsterdam de cursussen vanaf mei 2017 ook tijdens de andere schoolvakanties gaan geven. Op die manier moet de beoogde 95% een stuk dichterbij worden gebracht.

