Zaalvoetbal verdient eigenlijk veel meer exposure

Je hoort maar weinig over zaalvoetbal. En dat is eigenlijk jammer, want deze sport vraagt veel inzicht en vaardigheden van de spelers en speelsters. En het is ook nog eens een zeer aantrekkelijk kijkspel.

Zaalvoetbal is de zaalsport variant van het veldvoetbal. De sport wordt ook wel futsal genoemd, een samentrekking van de Spaanse woorden ‘fútbol’ (voetbal) en ‘sala’ (zaal).

Fysiek uitdagende sport

De meesten weten wel van het bestaan van zaalvoetbal maar niet dat het de grootste team zaalsport van Nederland is. Maar liefst 330.000 Nederlanders voetballen wel eens in de zaal. De sport is veel sneller en dynamischer dan veldvoetbal en fysiek bovendien behoorlijk uitdagend.

Plofbal

Zaalvoetbal wordt in een sporthal gespeeld met een zogenaamde plofbal, een voetbal maatje 4 die bijna niet stuitert. Wedstrijden worden vijf tegen vijf gespeeld voor een periode van twee maal 25 minuten. De grootte van het speelveld varieert enigszins, maar is ongeveer 40 bij 20 meter. De sport heeft z’n eigen spelregels.

Wisselzone

Spelers die bijvoorbeeld bij een wissel het veld verlaten of betreden, moeten dat doen in het gedeelte van de eigen speelhelft dat tussen twee lijnen van 80 centimeter ligt. Vanwege de kleinere speelruimte kent zaalvoetbal strenge regels. Het spel draait in de zaal echt om tactisch vernuft en technische vaardigheden.

Wekelijkse competitie

De KNVB organiseert wekelijks competitiewedstrijden voor zaalvoetballers en -voetbalsters op alle niveaus. De Oranjevrouwen bereiden zich bovendien voor op de EK-kwalificatiestrijd en hopen zich te kunnen plaatsen voor het eerste EK ooit, in 2019.

Maatschappelijke profilering

Maar naast het zaalvoetbal profileren de eredivisie vrouwen zaalvoetbal zich ook maatschappelijk. Begin februari maakte de Stichting Amsterdam Gay Pride bekend dat het thema voor dit jaar HEROES is.

En dat thema HEROES past op dit moment kennelijk perfect bij de zaalvoetbal vrouwen. Zij hebben namelijk een plek weten te bemachtigen in de parade van dit jaar. En dat wordt zeker net zo leuk om naar te kijken, als het voetbal in de zaal.

Follow @Allesportzaken