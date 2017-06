“Speedsoccer is eigenlijk zaalvoetbal in het kwadraat. Het is echt een heel intensieve sport”, zegt Henk Beekman. Hij is eigenaar van de Soccertemple in Emmeloord, voorheen een indoor kartbaan en een bowlingbaan.

Eén van de twee indoorvelden in de zaal is al klaar, aan het andere wordt nog hard gewerkt. Op 23 juni moet alles erin liggen want dan opent een sport BN’er de zaal.

Vier veldspelers en een keeper

Speedsoccer wordt gespeeld op een kunstgrasveld van 30 bij 15 meter waarboven een groot net hangt. De doelen zijn 4 meter breed en 2 meter hoog en om het veld staat een boarding van 1 meter hoog. Een speedsoccer team bestaat uit vier veldspelers en een keeper.

De bal is nooit uit

Beekman: “De bal gaat nooit uit en speedsoccer doet niet aan corners en ingooien. Alleen als er wordt gescoord, ligt het spel even stil. Het gaat zo snel dat je nauwelijks tijd krijgt om een overtreding te maken. En het verdient wel aanbeveling om in elk geval één wisselspeler mee te nemen want het spel is slopend.

Soccertemple franchise

Speedsoccer is in Duitsland en Engeland al razend populair. In Nederland kun je het spelen in onder meer Groningen, Enschede, Amsterdam en Breda. Beekman is franchisenemer van een nieuw bedrijf dat speedsoccer in Nederland op de kaart wil zetten. ‘Binnen vijf jaar moeten er vijftig vestigingen zijn’, weet Beekman, die ook een bedrijvencompetitie wil opzetten.

Iets met speedsoccer

Beekman was twee jaar werkloos toen hij zich afvroeg wat hij nog kon. En bij toeval vroeg iemand hem of “iets met speedsoccer” misschien iets voor hem was. En dat bleek zo te zijn. Het is een nieuw concept en wie een uurtje wil voetballen, is geen enorm bedrag kwijt. Het daltarief is 45 euro per uur. Piekuren in de avond en in het weekend kosten 60 euro. ” Dat is gedeeld door 12 maar 5 euro per speler.

