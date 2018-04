Hovocubo gaat gebukt onder de KNVB doorbelasting

Fractievoorzitter Jeroen van der Veer van de Fractie Sociaal Hoorn, is bezorgd over de huurlasten van zaalruimte voor zvv Hovocubo. Maar de pijn van de club blijkt niet door de zaalhuur te worden veroorzaakt.

De Fractie Sociaal Hoorn wil van Ben W van de gemeente Hoorn weten of het college op de hoogte is van het probleem dat de zaalhuur voor zvv Hovocubo vormt.

Kosten KNVB

BenW weet dat Hovocubo veel kosten maakt voor teams die in de zaal trainen en wedstrijden spelen. Maar uit een gesprek met het bestuur bleek dat niet zozeer de zaalhuur het knelpunt is. Een groter probleem zijn de kosten die de KNVB aan Hovocubo doorberekent.

Duizenden euro’s

Zo huurt de KNVB van Hoorn jaarlijks honderden sporthaluren voor de organisatie van competities. De bond verhaalt deze kosten vervolgens op de vereniging en rekent dan een aanzienlijke opslag door.

De bond berekent ook bondskosten voor de leden, wedstrijdgeld, de kosten tuchtzaken en omslagkosten voor officials door. En dat gaat dan al gauw om vele duizenden euro’s per jaar.

Verenigingsscan

“Uit de verenigingsscan is niet gebleken dat clubs een probleem hebben met het betalen van de zaalhuur. De tarieven in Hoorn zijn, ten opzichte van die van andere gemeenten in de regio, laag”, zo stelt de gemeente. “Er zijn ook geen sportclubs die ons hebben benaderd over de hoogte van de zaalhuur tarieven.”

Bespreking knelpunten

Het college is bereid ieder sportthema en dus ook de zaalhuur, te bespreken. Daarom organiseert Hoorn voor clubs twee keer per jaar een thema-avond. Hierop worden de knelpunten besproken die de clubs inbrengen maar tot nu toe is het thema zaalhuur tarieven nooit ingebracht.

BenW is altijd bereid om over problemen mee te denken en een oplossing te vinden. Zo heeft Hovocubo in sporthal de Opgang reclameborden opgehangen. De inkomsten hiervan gaan helemaal naar de club.

