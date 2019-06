KNVB doet een gooi naar het EK Zaalvoetbal 2022

De KNVB probeert om het EK Zaalvoetbal 2022 naar Nederland te halen. Als dat lukt gaat de bal gaan rollen in de Ziggo Dome in Amsterdam en in het MartiniPlaza in Groningen.

De Ziggo Dome concerthal zal tijdens het EK omgebouwd worden tot een zaalvoetbalstadion met 11.000 zitplaatsen. In het MartiniPlaza passen 4.300 toeschouwers.

Mohamed Attaibi

Wedstrijden in de hoogste zaalvoetbalcompetitie worden in Nederland drukbezocht. Maar het gemiddelde bezoekersaantal komt doorgaans niet boven een paar honderd bezoekers uit.

Het gezicht van het bid voor het EK Zaalvoetbal 2022 is zaalvoetballer Mohamed Attaibi. In 2012 behoorde hij volgens de UEFA tot de beste twaalf zaalvoetballers van Europa.

Nooit een contract

Attaibi speelt momenteel voor FC Marlène uit Heerhugowaard maar lang wilde hij profvoetballer worden. “Nadat ik weggestuurd werd bij Ajax ben ik bij AFC en DCG gaan spelen. Ik keerde daarna in het profvoetbal terug via Omniworld (nu Almere City) en AGOVV.”

“Maar ik kwam nooit in aanmerking voor een contract. Tijdens mijn studie moest ik kiezen voor anoniem amateurvoetballer of een carrière in de zaal. Het werd het laatste in combinatie met een studie sociale wetenschappen.”

Attaibi zaalvoetbalde in België en voor Lazio Roma in Italië voordat hij terugkeerde naar Nederland. “In Nederland en België ben je semiprof en in Italië fullprof. Ik kon daar iedere dag zaalvoetballen en mijn talent een internationaal podium geven.”

Meer trainen

“Als de KNVB het EK Zaalvoetbal 2022 binnen haalt, zal de bond in de zaalvoetbalsport gaan investeren”, zo verwacht Attaibi. Nederland plaatste zich in 2014 ook voor het EK. Maar je merkte dat wij amateurs waren en het moeilijk hadden tegen fullprofs.

“Maar wij hebben hier een rijke straatcultuur met pleintjesvoetbal en dat lijkt erg op zaalvoetbal”, zegt Attaibi. “Er is talent genoeg. Als wij het bid winnen, dat hoop ik dat wij meer kunnen trainen.” Hij is niet bang dat de Ziggo Dome niet vol komt. “In 2014 was het EK in België en daar zat het Sportpaleis in Antwerpen ook helemaal vol.”

