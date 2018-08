Criteriums moeten flink dokken voor een Tour-renner

Na drie weken Tour de France wordt het wielersfeertje nog een tijdje doorgetrokken naar tal van criteriums. Want zowel de Tour als deze ‘rondjes om de kerk’ trekken veel sponsors.

Tom Dumoulin heeft zich dit jaar gemeld voor deelname aan minimaal zes criteriums. Volgens een anonieme bron moet voor zijn komst 30.000 euro worden neergeteld.

Bankrekening spekken

De wielercriteriums na de Ronde van Frankrijk zijn bedoeld om fans dichtbij hun idolen te brengen. De winnaars zijn vooraf al bepaald, doorgaans een vedette of lokale favoriet. Zo verloor Tom Dumoulin in Chaam nipt van de afzwaaiende Bram Tankink.

Renners kunnen hun bankrekening flink spekken met deelname aan criteriums, maar over de gages wordt vaak geheimzinnig gedaan.

Voor zeer succesvolle Tour-deelnemers zou wel eens 40.000 euro zijn betaald, zo gaat het gerucht. De bemiddelende partij Cycling Service noemt dat bedrag ‘veel te hoog’, als RTL Z er naar vraagt.

30.000 euro

Maar hoeveel wordt er dan wel betaald? ‘Kleine’ renners moeten het doorgaans doen met 250 euro startgeld. De iets bekendere renners zouden voor deelname aan criteriums een paar duizend euro ontvangen.

Toch onthult RTL Z een concreet bedrag. Volgens een anonieme bron moet voor de komst van Tom Dumoulin 30.000 euro worden neergeteld. Tour-winnaar Geraint Thomas verschijnt aan de meet als daar 50.000 euro voor wordt betaald. Hij start dit jaar bij de criteriums in Etten-Leur en in Surhuisterveen.

Tour-historie

Volgens de bron krijgen goede renners ‘met een Tour-historie’ rond de 10.000 euro. Maar ook grote overwinningen buiten de Tour spelen mee. Bekende knechten krijgen zo’n 4.000 à 5.000 euro. De nog nieuwe jongens zoals Timo Roosen en Marco Minnaart moeten het met zo’n 2.500 euro doen.

Het record staat naar verluidt op naam van Lance Armstrong. In 2004 zou hij 100.000 euro hebben gekregen om in de Profronde van Stiphout te starten. Dat criterium ging in 2014 ter ziele omdat de grote sponsors afhaakten. Misschien was een ton ook voor hen wat te veel van het goede.

