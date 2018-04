Bondscoach Peter Schep langer in dienst bij de KNWU

Bondscoach baanwielrennen Peter Schep (duuronderdelen) heeft na het succesvolle WK in Apeldoorn zijn contract bij de KNWU verlengd tot en met de Wereldkampioenschappen in 2021.

KNWU Schep is sinds 2016 bondscoach bij devoor de duuronderdelen in het baanwielrennen. Onder zijn hoede behaalden meerdere atleten medailles op mondiaal niveau.

Topprestaties

Onder zijn leiding leverden Wim Stroetinga, Dion Beukeboom, Jan Willem van Schip, Annemiek van Vleuten en Kirsten Wild topprestaties. Wild is als meervoudig Europees- en Wereldkampioene, de meest succesvolle atlete in de selectie. In februari van dit jaar won zij nog drie wereldtitels op het WK Baanwielrennen in Apeldoorn.

Nog veel mogelijkheden

Zijn contract liep aan het eind april af. “Vanzelfsprekend ben ik blij dat ik mijn werk als bondscoach voort kan zetten in dienst van de KNWU”, zegt de 41-jarige Schep. “Ik zie veel mogelijkheden om de Nederlandse baansport naar een nog hoger niveau te tillen. Daarbij zijn de Olympische Spelen van 2020 in Tokio een belangrijk doel.”

Voortreffelijk werk

Johan Lammerts, technisch directeur van de KNWU: “Peter heeft de afgelopen jaren voortreffelijk werk geleverd. Niet alleen met de nationale selectie maar ook met de talentengroep. Ik kijk daarom met veel vertrouwen uit naar onze samenwerking in de komende jaren.”

Vooral baanwielerenner

Schep was in het verleden als renner met name succesvol in het baanwielrennen. Hij deed zelf drie keer mee aan de Olympische Spelen (2000, 2004 en 2008). Maar hij reed ook wedstrijden op de weg en won in 2000 een etappe in Olympia’s Tour.

In augustus 2013 besloot hij te stoppen met fietsen vanwege een vernauwing van zijn liesslagader. Het risico dat aan een operatie verbonden is, was voor hem de voornaamste reden voor zijn besluit. Sindsdien is hij dus coach van de baanwielrenners.

