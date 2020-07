UCI geeft zoektocht naar mechanische fraude op

Het opsporen van mechanische fraude heeft bij de UCI geen prioriteit meer. Onderzoeker Jean-Christophe Péraud is door de wielerunie ontslagen. “Er is geen mechanische fraude”, zo stelt de UCI.

Of Péraud weg moest vanwege bezuinigingen is niet duidelijk. Het kan ook zijn dat het probleem van mechanische fraude is opgelost. Hij heeft het in elk geval niet gevonden.

Geen mechanische fraude

De 43-jarige ex-prof is ervan overtuigd dat er op het hoogste niveau geen sprake is van mechanische fraude. “Maar het is de UCI nog niet gelukt om het publiek te garanderen dat het niet bestaat.”

Het bekendste voorbeeld van mechanische doping is de zaak van Femke van den Driessche. De Belgische had tijdens de WK veldrijden van 2016 een motortje in haar fiets. Zij kreeg daarvoor een schorsing van zes jaar waarop zij direct haar loopbaan beëindigde.

Fabian Cancellara

En dan was er nog Fabian Cancellara. De Zwitser won in 2010 op indrukwekkende wijze Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Maar vervolgens staken er geruchten de kop op over een geheim motortje in het frame van zijn fiets.

Cancellara reed destijds zijn grote rivaal Tom Boonen op de Muur van Geraardsbergen uit het wiel. De manier waarop was in de ogen van velen echter bovenmenselijk. Maar enig bewijs van mechanische doping is nooit gevonden.

Sancties

De sancties die op het gebruik van mechanische fraude staan, blijven onverminderd van kracht. Als de UCI renners betrapt met een motortje in de fiets, dan vindt direct diskwalificatie plaats.

Ook krijgt een overtreder met onmiddellijke ingang een schorsing van minimaal zes maanden. De ploeg waarvoor de renner rijdt krijgt dezelfde straf opgelegd.

Péraud zal zich er niet meer druk om maken. Hij ambieert een terugkeer als ploegleider in het peloton.

