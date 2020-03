Wielerwereld is echt dichterbij het einde dan ooit

Wielerjournalist Peter Ouwerkerk is bang dat de wielerwereld nooit meer hetzelfde zal zijn. Het is tijd dat de UCI en de ASO eens wat langer met elkaar gaan praten en ideeën gaan bespreken.

het dreigende failliet Ouwerkerk las de column van Patrick Lefevere, de ploegbaas van Deceuninck – Quick-Step. Het stuk ging overvan het wielrennen.

Dood van de wielerwereld

Lefevere schreef dat het schrappen van de Tour de France onherroepelijk de dood van het wielrennen zou betekenen. Lefevere, de meest succesvolle ploegmanager van de laatste decennia, is nooit wars van grote woorden.

“En die zijn zelden zonder eigenbelang maar hij kan het wél weten. En hij heeft zelden ongelijk. De wielersport wacht loodzware tijden”, aldus Ouwerkerk.

Het profwielrennen is voor 90% afhankelijk van sponsoring. “En waar de overige 10% vandaan komt is ongewis”, zo weet Ouwerkerk. Het wielerseizoen 2020 moet eigenlijk nog beginnen, maar kenners zetten nu al vraagtekens bij de toekomst.

Tijd om te praten

Want de wielerwereld ligt niet een paar weken stil, of een paar maanden. Het gaat wellicht een half jaar duren. “Genoeg tijd dus om eindelijk eens wat langer met elkaar te praten. En om nieuwe ideeën te bespreken en te toetsen, in het zicht van nieuwe tijden.

Ook tijd om ASO te overtuigen dat de profwielersport over het héle peloton gaat, met de UCI als leidend orgaan. “In het zwartste scenario is er misschien zelfs nooit meer koers”, schetst Ouwerkerk. “En als UCI en ASO hier niets van leren, dan is het einde van de wielerwereld dichterbij dan ooit.”

