De Cauberg legde finish Amstel Gold Race dood

De Cauberg verdwijnt uit de finale van de Amstel Gold Race. In de komende editie staat de laatste passage van de heuvel gepland op 19 kilometer voor de finish. De slotklim moet hierdoor minder bepalend worden voor het koersverloop. Koersdirecteur Leo van Vliet hoopt de wedstrijd nu spannender te maken.

“De discussie was elk jaar dat de Cauberg 2 kilometer voor de streep te bepalend zou zijn”, zegt Van Vliet. “Wij hebben ‘m nu meer naar voren gehaald om een meer open wedstrijd te krijgen.”

Wel Bemelerberg, geen Cauberg in finale

Nadat het peloton via Scheulder naar de Cauberg is gereden, wordt deze voor het laatst beklommen. Daarop begint de slotronde van 14 kilometer die de renners nog wel over de Geulhemmerberg en de Bemelerberg voert. De wedstrijd start op de Markt in Maastricht. De rest van het parcours blijft zoals het was en de finish ligt op dezelfde plek als de voorgaande vier edities.

Parcours al vaak aangepast

Het parcours van de Amstel Gold Race is door de jaren heen vaak aangepast. De finish lag tussen 1966 toen de eerste editie verreden werd, tot 1990 in Meerssen. Van 1991 tot 2002 eindigde de enige Nederlandse wielerklassieker in Maastricht. Daarna werd de streep getrokken op de top van de Cauberg, waar de wedstrijd in 2012 voor het laatst finishte.

Op 16 april

Na de WK wielrennen van 2012 eindigde de koers 1,8 kilometer na de beklimming van de Cauberg, op dezelfde plek waar de finish tijdens de mondiale titelstrijd ook lag. De Amstel Gold Race wordt dit jaar op 16 april verreden. Op die dag komen ook de vrouwen in actie. Voor hen ligt de laatste beklimming van de Cauberg wel kort voor de finish.

Follow @Allesportzaken