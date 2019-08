Maluku Oldstars Tiel hadden goed eerste seizoen

In 2018 zijn een aantal 60-plussers van Molukse afkomst, in Tiel gestart met walking football. Na een jaar voetbal kijken de Maluku Oldstars terug op een geslaagd eerste seizoen.

Walking football stelt oudere sterren in staat om op hun eigen niveau te blijven voetballen. Zij mogen op een kwart van een normaal voetbalveld niet rennen met de bal.

De oudste is 80 jaar

Na bijna een jaar ballen op de velden van tsv Theole, kijken de Maluku Oldstars terug op een mooi eerste jaar. Elke vrijdag trappen de oudere sterren een balletje en spelen zij tegen elkaar. Op de lijst van spelers staan 24 Oldstars van 60 jaar en ouder van wie de oudste 80 jaar is. Zij treffen elkaar wekelijks met veel plezier en proberen met voetbal vitaal te blijven.

Maluku Oldstars Theole Tiel

Tsv Theole stelden ouderen al eerder in de gelegenheid om als ‘de Betuwse Bikkels‘ te blijven voetballen. Walking football is in heel Nederland in opkomst, dus ook in Rivierenland. De Molukse groep speelt onder de naam Maluku Oldstars Theole Tiel en doet onder die naam ook mee aan toernooien.

’s Winters spelen wij gewoon door

Eén van de initiatiefnemers is Vic Latumahina: “Iedereen kijkt er naar uit om elkaar elke week te ontmoeten en met elkaar te voetballen. Wij starten wekelijks met een relaxte warming-up waarna we al snel partijtjes gaan spelen. En in de winter spelen wij wel gewoon door, ook als het veld besneeuwd is.”

Derde helft

Na vier partijtjes van 15 minuten is het hoog tijd voor de derde helft. Dan is het weer feest met koffie, broodjes en andere lekkernijen. En oudere mensen halen graag herinneringen op en dat is bij de Maluku Oldstars niet anders.

Latumahina: “Wij zijn vanaf 1961 in Tiel West met elkaar opgegroeid en hebben vrijwel allemaal een voetbalverleden. En op elk toernooi willen wij dus nog steeds graag winnen want dat gaat er niet uit.”

