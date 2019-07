60plussers blijven fit bij Coevorder voetbalclubs

Walking football krijgt ook in Coevorden voet aan de grond. Bij een aantal clubs trappen 60plussers al wandelend een balletje. Steeds meer ouderen spelen walking football om fit te blijven.

Er komt ook voor de ‘diehards’ een moment dat zij niet meer meekomen. Maar zij willen het spelletje en de contacten niet kwijt en dan gaan zij walking football spelen.

60plussers willen actief blijven

Remko Koopman van vv Sweel wil walking football op de kaart zetten. “Het is prima voor 60plussers die actief willen blijven. Het is niet zo flitsend maar het is wel geweldig om te doen.”

Er komt ook voor de ‘diehard’ een moment dat het veteranenvoetbal voor hen te zwaar wordt. “Maar zij willen het spel en de contacten niet kwijt en dan is walking football een uitkomst”, stelt Koopman. “Ik ben enthousiast geworden en heb aan onze Old Stars gevraagd of dit iets voor hen is.”

Niet twijfelen

“Niet rennen tijdens het voetbal voelt wel een beetje onnatuurlijk. Er wordt vaak een beetje lacherig over gedaan maar het hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Het is leuk om te doen wel en je wordt er wel degelijk moe van. Old Stars zijn een stuk fitter dan hun leeftijdgenoten.”

Het zou leuk zijn als ook een paar buurclubs mee willen doen. Want je gaat niet een uur in de auto zitten om ergens een potje te voetballen. Je moet niet twijfelen maar het gewoon doen, dan komen je er vanzelf achter hoe leuk het is.”

Voorzichtig positief

Voorzitter Jaap de Haan van Raptim vindt het ook wel een goed idee. “Wij gaan met onze Old Stars het walking football eerst onderling testen. Dan kunnen wij ook een beetje flexibel met de regels omgaan. Wij stappen nu dus nog even niet in een competitie.”

Germanicus wil walking football samen met FC Emmen gaan spelen. “Ik hoop dat wij daar komend seizoen mee kunnen beginnen”, stelt bestuurslid Anton Nevels. “Mocht blijken dat er bij onze leden belangstelling voor is, dan staan wij daar uiteraard voor open”, zegt voorzitter Michel Pot.

Secretaris Esther Zwiers van KSC vindt het de moeite waard om walking football te onderzoeken. “Als dit regionaal van de grond komt sluiten wij als club zeker aan.” Protos gaat voorlopig door met 45+ voetbal waarmee de club twee jaar geleden startte.

Basisregels 60plussers

60plussers spelen walking football zes tegen zes op een kleiner veld in een wedstrijd van 15 tot 20 minuten. De bal mag niet hoger komen dan tot heuphoogte en lichamelijk contact niet toegestaan. In ons land wordt de sport al bij zo’n 300 clubs, waaronder bij een paar BVO’s, gespeeld.

“Spelers moeten wel even een fittest doen” stelt Koopman. En er moeten natuurlijk ook voldoende spelers beschikbaar zijn. Pas als er genoeg belangstelling is gaat de bal bij ons rollen.”

