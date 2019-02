Nevobo moet Lycurgus de laatste titel afnemen

Redbad Strikwerda, coach van Draisma Dynamo, eist maatregelen van de Nevobo tegen Abiant Lycurgus. Deze club heeft bestuurlijke en financiële problemen, maar stelt wel dure buitenlandse spelers op.

Vorig seizoen was Strikwerda coach van Orion . Zijn team verloor toen de finale om het landskampioenschap van de Groningers. Volgens hem was dat een oneerlijke strijd.

Landstitel bij de Nevobo inleveren

“Het is treurig en slecht voor het volleybal in ons land hoewel ik natuurlijk niet alle inside information heb. Maar het klopt niet dat zij met zoveel schuld toch een zwik buitenlanders opstellen om maar kampioen te worden.”

In 2016 heeft de Nevobo de eisen voor de eredivisie-licentie verscherpt. Daardoor moeten clubs elk jaar financieel en beleidsmatig aan een aantal punten voldoen. Het is maar helemaal de vraag of regerend landskampioen aan de licentie-eisen kan voldoen.

Orion had meer recht

Wat Strikwerda betreft neemt de bond Lycurgus alsnog de laatste landstitel af. De spelers van Orion in Doetinchem hadden meer recht op de titel. Mijn spelers moesten vorig seizoen naast het volleybal doorwerken om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij waren daardoor minder getraind en minder uitgerust. En in een competitie moet altijd sprake zijn van gelijke monniken met gelijke kappen.

Signaal voor alle clubs

De coach vervolgt: “Laat de Nevobo hen die titel maar afnemen, dat lijkt me een goed signaal voor alle clubs. De UCI heeft Lance Armstrong ook zijn titels afgepakt omdat hij speelde jarenlang vals speelde.”

“Wij accepteren van geen enkele club dat er richting volgend seizoen een onvoldoende gefundeerde begroting ligt. En wij behandelen Lycurgus niet anders dan kleinere clubs die met dezelfde problemen zouden kampen”, benadrukt bondswoordvoerder Thijs Pietersen.

Abiant Lycurgus heeft desgevraagd door RTV Noord, geen behoefte om te reageren op de uitspraken van Strikwerda.

