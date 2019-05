Matchpoint in volleybalfinale onterecht afgekeurd

Op 12 mei werden de volleyballers van het Doetinchemse Orion landskampioen. Abiant Lycurgus werd in de finalewedstrijd in Groningen op matchpoint verslagen.

“Maar deze wedstrijd had nooit zo mogen verlopen”, zo erkende de volleybalbond. “Want de beslissing van de scheids- en de lijnrechter op matchpoint van Lycurgus was niet correct.”

Matchpoint bal was in

Lycurgus won de eerste twee sets en het werd 25-24 in de derde set, matchpoint dus. Frits van Gestel serveerde de bal met een ace hard binnen dus het feest kon losbarsten.

Scheidsrechter Koos Nederhoed gaf echter aan dat de bal uit was, op voorspraak van een lijnrechter. Maar op de beelden (vanaf seconde 20) is duidelijk te zien dat de service niet buiten de lijnen was.

Dikke pech

Woordvoerder Thijs Pietersen van Nevobo erkent dat. “De beslissing van de scheids- en de lijnrechter was niet correct. Dat is dikke pech voor Lycurgus want overspelen zit er niet in. Daar voorzien de reglementen van de bond niet in”, aldus Pietersen.

VAR of Hawkeye

Vanuit Groningen werd al direct druk geroepen om een VAR. Of een systeem zoals Hawk-Eye in het tennis. Maar de toepassing van zo’n systeem is in Nederland nog niet aan de orde. “Dat kost duizenden euro’s per wedstrijd”, stelt Pietersen. “Dat is een belangrijke overweging om het niet te doen.”

