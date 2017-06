Serieuze voetbalopstand dreigt in de Bollenstreek

De spanning in Zeist neemt toe. Vier tweede divisieclubs uit de Duin- en Bollenstreek hebben samen met IJsselmeervogels en Scheveningen een brief gestuurd aan Jan Dirk van der Zee, directeur KNVB amateurvoetbal.

De KNVB wil in seizoen 2018/2019 meer beloftenteams tot het amateurvoetbal toelaten. Dat zou voor FC Lisse, Rijnsburgse Boys, vv Katwijk en VVSB een schending van de afspraken zijn.

Alle opties in de Bollenstreek open

“Voor de zes clubs wordt dan zelfs afsplitsing van de bond bespreekbaar”, stelt voorzitter Leon Annokkee van FC Lisse namens het zestal. “Dan liggen echt alle opties t/m een aparte competitie toe open. Het liefst blijven we onder de KNVB-vlag, maar de situatie moet voor ons werkbaar blijven.”

Leuke competitie

“De spelers van FC Lisse hebben niet de illusie het Nederlands elftal te halen. Maar zij willen wel een leuke, spannende competitie. Een ‘gesloten competitie’ zou volgens Annokkee niet makkelijk zijn, maar zij voetballen voor hun lol.”

Besluit toelichten

De clubs in de Bollenstreek uiten hun dreigement naar aanleiding van een uitnodiging voor een bijeenkomst op 28 juni. Hierin wil Van der Zee een besluit over meer beloftenteams toelichten. De zes clubs begrijpen echter niet waarom dat vlak voor een evaluatie van de nieuwe competitie-opzet gebeurt.

Tegen de beloftenteams

De verwachting is dat de amateurclubs zich tegen de beloftenteams zullen keren. Dat bleek onlangs ook al uit de enquêteresultaten van de CVTD. De clubs vinden het ook vreemd dat Van der Zee zo’n ingrijpend besluit kan nemen zonder instemming van de bondsvergadering.

Nek omdraaien

Annokkee: “Hij is in staat om een competitie de nek om te draaien. En nu wil hij dit besluit er ook nog eens doorheen jassen. Die beslissing moet op z’n minst worden uitgesteld. De voorzitter van FC Lisse hoopt dat de clubs samen blijven optrekken in deze strijd. “Want het is vijf voor twaalf.”

