Congres Supporterscollectief Nederland bij de KNVB

Gaan we een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in 2020 halen? Die vraag stond centraal op het supporterscongres dat bij de KNVB in Zeist werd georganiseerd door Supporterscollectief Nederland.

Op 25 maart jl. meldden ruim honderd supporters van clubs uit heel Nederland zich op de KNVB Campus. Zij werden door de bond gemaand hun verantwoordelijkheid te nemen.

Drie bijeenkomsten

Het Supporterscollectief Nederland is namens de voetbalsupporters o.a. gesprekspartner van de KNVB. Drie keer per jaar organiseert het collectief een bijeenkomst. Twee voor de aangesloten supportersclubs en een congres voor alle geïnteresseerden.

“Het doel van het congres is om de stem van de supporters te laten horen”, stelt voorzitter Matthijs Keuning. “Het is voor supporters bovendien prettig om meer inzicht in actuele zaken en plannen te krijgen.”

Supporterscollectief Nederland is nu aanspreekpunt

De KNVB is blij met het Supporterscollectief als gesprekspartner, stelt Jan Bluyssen van de KNVB. “Wij zijn jaren op zoek geweest naar een georganiseerd aanspreekpunt van de supporters. Dat hebben wij in het Supporterscollectief gevonden.”

Mee praten

“Voorheen werd er altijd over supporters gesproken maar nu zijn we mét hen in gesprek. Het is van belang om ook de supporters mee te laten praten over toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. Want de sleutel tot succes ligt bij die supporters”, stelt Bluyssen.

Boeiende discussie

Tijdens het congres ging het panel met daarin Bertine Steenbergen (Ministerie VenJ), Henk Jan Meijer (Burgemeester van Zwolle), Raymond Alfons (Heracles), Sylvia te Wierik (Politie) en Bernard Gerritsma (Feyenoord) met de supporters in discussie. Zoals Keuning voor ogen had, leverde dit een boeiend gesprek op tussen supporters en beleidsbepalers.

Neem je verantwoordelijkheid

Na de pauze sprak NEC directeur Wilco van Schaik over de samenwerking tussen clubs en supporters. Het slotwoord kwam van Jan Bluyssen: “Zorg als supporters dat je in actie komt en neem je verantwoordelijkheid. Zorg ook dat je net zoals het Supporterscollectief Nederland een betrouwbare partner blijft.”

Follow @Allesportzaken