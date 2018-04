Zaterdag voor steeds meer voetbalsenioren favoriet

Het amateurvoetbal voor senioren verschuift van de zondag naar de zaterdag. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat het aantal teams dat op zondag speelt de afgelopen vijf seizoenen met 9,5% is afgenomen.

Steeds meer voetballers willen weg uit de zondag. Dat heeft gevolgen voor de veldendruk want op zaterdag spelen ook bijna alle jeugdteams.

Geen makkelijke stap

Van oudsher kent Nederland clubs waarvan de senioren op zaterdag of zondag voetballen. Protestantse clubs van oudsher op zaterdag, de katholieke en onkerkelijke clubs meestal op zondag. Maar de overstap nemen veel clubs niet licht.

Wachtlijsten

“We zien in de Randstad dat het bij veel clubs zaterdags zelfs met wachtlijsten moeten werken. De velden zijn dan op zondag verlaten en dat is niet ideaal”, zegt een woordvoerder van de KNVB.

De zondag wordt steeds vaker de dag van het gezin. Een andere reden voor de verschuiving zou zijn dat jongere senioren op zaterdagavond graag stappen en daarom niet op zondag willen voetballen.

Extreme verschuiving

Westlandia in Naaldwijk ziet een ‘extreme verschuiving’ weg uit de zondag. De club had ooit 27 seniorenteams op zondag maar komend seizoen zijn er daarvan nog twee over

“En dat betekent dat wij voor de zaterdag vol zitten. Wij hebben dus óf meer ruimte nodig of andere speelschema’s”, stelt jeugdbestuurslid Ton van Marrewijk.

RSC Alliance in Roosendaal maakt volledig de overstap naar de zaterdag. Volgens voorzitter Robert Hopstaken is daar lang over gesproken. “Want er komt wel wat emotie bij kijken.”

Mytisch

DVC Delft heeft helemaal geen eerste elftal meer op zondag. “Vroeger was het nog iets mythisch om op de zondag te spelen maar nu wil niemand dat meer”, zegt bestuurslid Ronald de Vreede.

Overstappen naar de zaterdag is ook lastig voor clubs die hoog spelen. Patrick Luijten van DHC: “Wij zouden morgen een zaterdagclub willen worden, maar dan moeten wij op het laagste niveau beginnen. En daar hebben wij geen trek in.”

