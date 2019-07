BeNeLiga competitie uit de mottenballen gehaald

Er lijkt een BeNeLiga op komst te zijn, met elf Belgische en Nederlandse topvoetbalclubs. Die clubs hebben namelijk de eerste stap gezet richting het opzetten van zo’n gemengde competitie.

In mei 2019 vond over de BeNeLiga al geheim overleg plaats. Hierbij waren de vijf grootste Belgische clubs plus KBVB secretaris Peter Bossaert aanwezig.

TV-contract

Het idee voor een BeNeLiga van Belgische en Nederlandse clubs bestaat al even. Door de krachten te bundelen zouden de clubs in Europa slagvaardig kunnen worden. Bovendien zou een tv-contract van de twee landen samen meer geld kunnen opleveren.

Maar tegenstanders wijzen op de grote afstanden voor de supporters. Zij vragen zich af of zij wel zo warm lopen voor Charleroi – Groningen of Vitesse – Kortrijk.

Geheim BeNeLiga overleg

In mei 2019 vond er dus al overleg plaats over de BeNeLiga. Club Brugge voorzitter Bart Verhaeghe lijkt een van de grote voorvechters van zo’n competitie.

Bij dit overleg waren dus alleen clubs uit de G5 en Peter Bossaert aanwezig. AA Gent was er niet bij maar Club Brugge, Anderlecht, Standard en RC Genk stuurden wel iemand.

Verkennend onderzoek

De top zes van de Eredivisie en de top vijf van de Jupiler Pro League, hebben Deloitte opdracht gegeven om de mogelijkheden van een BeNeLiga te verkennen.

Daarbij gaat het om het in kaart brengen van de financiële kant van de zaak. De clubs praten nu nog niet over de sportieve kant van zo’n competitie of over het bekertoernooi.

Europese tickets

Bij de tweede BeNeLiga ontmoeting schoven ook Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en FC Utrecht aan. In oktober moet Deloitte de resultaten van het onderzoek van een BeNeLiga presenteren.

Als de clubs positief tegenover de uitkomsten staan, kan er een vervolg komen. Een belangrijk punt wordt dan vermoedelijk de verdeling van de Europese tickets. België en Nederland hebben nu samen tien plaatsen voor de Champions League en Europa League.

