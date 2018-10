FIFA verdubbelt prijzengeld vrouwenvoetbal op WK

Goed nieuws voor de voetbalvrouwen. Als zij zich ten koste van Zwitserland, plaatsen voor het wereldkampioenschap van 2019, is er aanmerkelijk meer te verdienen dan tijdens het voorgaande WK.

In 2015, toen Oranje voor het eerst aan het WK deel nam, was er slechts 15 miljoen euro te verdelen over de 24 deelnemende landen.

Prijzengeld WK vrouwenvoetbal 26,4 miljoen

De FIFA verhoogt het prijzengeld bij het WK, dat in 2019 jaar in Frankrijk wordt gehouden, naar 26,4 miljoen euro. De FIFA heeft bovendien 15 miljoen euro apart gezet voor de voorbereiding van de WK-landen. En voor het eerst worden de clubs die speelsters ‘uitlenen’ voor het WK, financieel gecompenseerd.

Wereldkampioen Frankrijk kreeg 35 miljoen

Het prijzengeld bij de vrouwen is wel nog steeds maar een fractie van het geld dat er bij de mannen wordt verdeeld. Op het WK voor mannen in 2014 in Brazilië, werd namelijk ruim 500 miljoen verdeeld.

Op het WK van dit jaar in Rusland was de prijzenpot met 350 miljoen een stuk minder gevuld. Van dit bedrag ging 35 miljoen naar wereldkampioen Frankrijk. Dat is dus al meer dan voor het hele WK vrouwenvoetbal beschikbaar komt.

Eerst Zwitserland verslaan

De Nederlandse voetbalsters hopen er op het WK in Frankrijk weer bij te zijn. Maar daarvoor moeten zij eerst het tweeluik tegen Zwitserland winnen. Op 9 november spelen zij daarvoor de eerste wedstrijd in stadion Galgenwaard in Utrecht. Vier dagen later volgt de return in het LIPO Park in Schaffhausen.

