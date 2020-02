ING en KNVB ontwikkelen meiden- en vrouwenvoetbal

De KNVB en ING gaan samen het meiden- en vrouwenvoetbal verder ontwikkelen. De twee partijen willen dit met 25% laten groeien naar 200.000 KNVB-leden. Ook het vrouwelijke kader bij de clubs moet met 25% toenemen.

Nederland is klaar voor een groei van het vrouwenvoetbal. Zo’n 67% van de Nederlanders vanaf 16 jaar vindt dat voetbal niet een typische mannensport is. En meer dan de helft van hen vindt dat de functieverdeling van mannen en vrouwen binnen de amateurclubs beter moet.

Sarina Wiegman werd met de OranjeLeeuwinnen Europees en vice-wereldkampioen. Zij is sinds medio februari ambassadrice meiden- en vrouwenvoetbal en een inspiratiebron voor veel liefhebbers van voetbal.

Wiegman: “Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft de afgelopen paar jaar al enorme stappen gemaakt. Maar we zijn er nog niet. Er moet voor ieder meisje en iedere vrouw een plek zijn in het voetbal. Binnen en buiten het veld.”

In augustus 2020 verlengt ING alle sponsorcontracten met meer dan 500 amateurclubs. ING stelt als nieuwe voorwaarde dat de clubs minimaal 25% van het sponsorbedrag aan meiden- en vrouwenvoetbal besteden.

Steven Sedee, Manager Sportsponsoring ING: “Het is voor het succes van het meiden- en vrouwenvoetbal belangrijk dat de amateurclubs hierin hun rol pakken.” ING sluit aan bij de visie vrouwenvoetbal 2018-2022 van de KNVB.

Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal KNVB: “Mooi dat ING het belang ziet van de doorontwikkeling van het vrouwenvoetbal. We willen de komende jaren alles op alles zetten om meer vrouwen aan ons te binden. Ook in andere voetbalrollen zoals als bestuurder, trainer en/of scheidsrechter.”

“Wij gaan samen grote stappen zetten zodat nog meer meiden en vrouwen van voetbal gaan genieten. Het is voor de KNVB een mooie kans om dat met een partner zoals ING te doen. Het bedrijf staat dicht bij de clubs en ondersteunt het amateurvoetbal al jaren.”

