Kunstgrasveld werd zwevend tapijt door de regen

Bij een stand van 2-0 in het voordeel van sc Dynamo, vond de arbiter het genoeg geweest. Hij staakte na een klein half uur spelen het duel tegen SSV. Het kunstgrasveld werd door de regen een zwevend tapijt.

Extreme regenval maakte het kunstgrasveld tijden de wedstrijd Sc Dynamo – SSV onbespeelbaar. Toen de bal echt niet meer wilde rollen is de wedstrijd gestaakt.

Bal rolde niet meer

Op veel complexen gooide de wind op 16 februari roet in het eten. Maar in Ursem was regen de boosdoener. Iets na 12:00 uur toen de storm wat was gaan liggen, begon het hard te regenen. En dat leek niet meer op te houden.

De spelers van beide ploegen waren bij de aftrap al doorweekt. In de beginfase was het veld nog redelijk te bespelen maar de bal ging steeds slechter rollen. De bezoekende spelers van SSV drong er daarom bij de arbiter op aan om de wedstrijd maar te staken.

Veld kwam omhoog

SSV had sowieso al niet veel trek in het duel want het team miste meerdere spelers. Trainer Arnold de Block verzocht Dynamo daarom de wedstrijd te verzetten. Maar daar wilde de nummer twee van de ranglijst niet aan mee werken. Dus een staking vanwege de regen kwam SSV niet slecht uit.

“Dynamo wilde de wedstrijd niet verzetten, dus stonden wij zwaar gehavend aan de aftrap”, vertelde De Block. Ik zag al slechte plekken op het veld maar de scheidsrechter wilde laten spelen. Uiteindelijk kwam het veld op een zeker moment omhoog en was doorspelen echt niet veilig meer.”

Kunstgrasveld werd zwevend tapijt

Ook Dynamo-trainer Marco Boots vond dat verder spelen niet meer verantwoord was. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt maar dit ging gewoon niet meer. Er kwam een stuk middenlijn omhoog en op andere plekken werd het kunstgrasveld een zwevend tapijt. “Of wij de wedstrijd opnieuw moeten spelen is aan de KNVB“, besloot Boots.

