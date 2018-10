Vrijwilliger vertrekt vanwege irreële eisen van ouders

Hij kan er niet meer tegen. Remko Dijkmans verlaat na 25 jaar als jeugdvoorzitter zijn geliefde Excelsior ’20 in Schiedam. Het gezeur en de eisen van ouders hebben het plezier in zijn vrijwilligerswerk vergald.

En Dijkmans is niet de enige trainer. De KNVB heeft inmiddels een groot aantal avonden belegd om te proberen om het tij te keren.

Mijn zoon moet

“Veel ouders leggen teveel druk op de vrijwilligers”, zegt Dijkmans. Ze stellen irreële eisen. “Mijn zoon moet per se in dat team spelen en meer speeltijd krijgen. Mijn zoon moet betere trainers krijgen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Contributie

“Het meest irritant is wanneer ouders zelfs na een heldere uitleg nog steeds boos zijn”, zegt Dijkmans. “Ze vinden dat de club hun eisen moet inwilligen omdat zij contributie betalen. Dan denk ik: Wij zijn samen de vereniging, u ook.” Dijkmans zegt dat alle negativiteit hem nu te veel is geworden.

“Veel ouders vergeten dat bestuurders ook maar hobbyisten zijn die het voor hun plezier doen. En dat plezier is het afgelopen jaar flink afgenomen, het is gewoon niet leuk meer.” Dijkmans kondigde zijn vertrek aan via een open brief op de website van zijn club en vertrekt per 1 januari.

Maatschappelijk probleem

De KNVB heeft de afgelopen vier jaar al meer dan 1.400 clubs geholpen met dit thema. De bond geeft aan cursussen te zullen blijven geven zolang de clubs daar om vragen. “Want het is een groot maatschappelijk probleem”, zegt een woordvoerder. “Voetbal is een teamsport dus wij moeten het met elkaar doen en zonder de eisen van ouders.”

