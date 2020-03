IFAB wil de buitenspelregel in het voetbal aanpassen

De IFAB wil de voetbal buitenspelregel aanpassen en pleit voor meer voordeel voor de aanvallende partij. Dit gaf de organisatie op 29 februari aan tijdens een bijeenkomst in Belfast.

IFAB De aanvallende partij moet profiteren van de nieuwe spelregel. Maar het is nog niet duidelijk wat deprecies aan de buitenspelregel verandert.

Buitenspelregel aanpassen

Er is de laatste tijd veel te doen om de buitenspelregel. Arsène Wenger van de FIFA en de Engelse voetbalbond FA willen de regel zo spoedig mogelijk te aanpassen. Wenger wil dat een speler niet langer buitenspel staat als één lichaamsdeel voorbij de laatste verdediger is.

Hij wil dat het pas buitenspel is wanneer een aanvaller met het lichaam volledig voorbij de laatste verdediger staat. De FA hoopt op een foutmarge van 20 centimeter. “Wij gaan over buitenspel en de VAR praten maar er nog niet over stemmen. Dat doen wij in een later stadium”, zei IFAB-secretaris Lukas Brud.

Extra wissel bij een hoofdblessure

De IFAB overweegt trainers ook een extra wisselmogelijkheid te geven als een speler hoofdletsel oploopt en uitvalt. De KNVB en FIFPro pleitten in oktober 2019 al voor een tienminutenregel bij een hoofdblessure. Artsen hebben dan, zodra zij hersenletsel vermoeden, meer tijd om een speler daarop te testen. De kans bestaat dat de IFAB daarmee tijdens de Olympische Spelen in Tokyo al gaat experimenteren.

VAR challenge systeem

Ook wil men de VAR inzetten in competities die nu niet genoeg geld hebben om dit hulpmiddel aan te schaffen. De IFA gaf in Belfast niet aan hoe men de inzet van de VAR wil verbeteren. De Italiaanse voetbalbond FIGC is voorstander van een soort challenge systeem. Zo’n systeem is nu al in gebruik in het tennis en het hockey.

De IFAB is onafhankelijk en heeft een grote invloed op de spelregels in het voetbal. Alle bij de FIFA aangesloten organisaties, dienen de beslissingen van deze organisatie uit te voeren.

