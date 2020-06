Gesprekken BeNeLiga na coronapandemie hervat

De corona-uitbraak overspoelde de afgelopen maanden de discussie over de komst van een BeNeLiga. Maar in de komende weken hervatten de betrokken partijen de gesprekken over de BeNeLiga.

“Het Nederlandse en het Belgische profvoetbal ligt stil. Maar het onderzoek naar een gezamenlijke competitie gaat gewoon verder”, zo maakte de NOS op 13 juni bekend.

Gesprekken BeNeLiga over financiële boost

“De start van een BeNeLiga geeft de clubs een flinke financiële boost”, zo stelde bureau Deloitte. “Het profvoetbal in de Lage Landen zou sportief en financieel baat hebben bij een mix van beide competities. Deloitte praat de Nederlandse en Belgische clubs in de komende weken daarover bij.

250 en 400 miljoen euro

Deloitte denkt dat de clubs tussen de 250 en 400 miljoen euro aan tv-contracten en marketing kunnen verdienen. In de komende maanden gaan wij veel meer over het plan horen. “Het is de bedoeling om eind augustus een businessplan op tafel te leggen. Daarna staat het project wijd open voor discussie en aanvullingen.”

“De plannen voor en gesprekken over een BeNeLiga zijn concreter dan ooit”, stelt Arno Vermeulen. “Maar de clubs in Nederland zijn wat voorzichtig om voor hun mening uit te komen. Maar voor een aantal clubs kan zo’n nieuwe competitie toch heel interessant zijn.”

Standpunten en bijdrage

Maar voor het zover is, kunnen partijen zoals de KNVB, Eredivisie CV en de clubs hun standpunten geven. In de komende maanden kunnen ook de clubs die nog niet over de Beneliga zijn gehoord, hun zegje doen. De KNVB praat binnenkort ook alle profclubs bij over het proces in de komende tijd.

