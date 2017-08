Incidentele dopingcontrole in het amateurvoetbal

Voor Daley Blind en Phil Jones krijgt de Europa League-finale tegen Ajax nog een kostbaar staartje. De heren zijn door de UEFA bestraft vanwege overtreding van het dopingreglement. Hun omgang met de dopingcontrole getuigt niet van veel respect voor de dopingcontroleurs.

Blind en Jones weigerden zich op 24 mei jl., kort na de finale in Solna, te melden voor de dopingcontrole. Jones zou zich bovendien hebben misdragen tegenover een controleur.

Waarom vermeed Blind de controle?

Blind weigerde de feestvreugde op het veld even te onderbreken voor een controle en moet nu 5.000 euro overmaken naar Nyon. De UEFA heeft zowel Blind en Jones voor twee duels geschorst en hen dus beiden een boete opgelegd van 5.000 euro. Voetbalprofs kennen de regels rond dopingscontrole, die zijn glashelder. Toch gaven zij daar geen gehoor aan.

Geen doping

De procedure schrijft voor dat de geselecteerde spelers zich direct na de wedstrijd moeten melden bij de dopingcontroleurs. Dat moeten zij uit zichzelf doen, zij moeten niet door controleurs van het veld worden gehaald. Maar Blind en Jones bleven wel op het veld met een begeleider van de dopingcontrole in hun kielzog.

Grote belangen

Er is vrijwel geen sport waarbij de financiële belangen zo groot zijn als in het voetbal. Iedere week weer moeten er topprestaties worden geleverd. Maar tegelijkertijd komt maar weinig informatie over doping aan het licht. Terwijl je toch niet verwacht dat juist het voetbal daar, vanwege deze grote belangen, vrij van is.

Alsnog gecontroleerd

Pas later zijn Jones en Blind alsnog op doping gecontroleerd. Volgens de UEFA hebben de straffen niets te maken met de uitkomst van de dopingtesten. Maar kan het prof- maar ook het (betaalde) amateurvoetbal wel voldoende op doping worden gecontroleerd?

Verplichte sportkeuring

Onlangs pleitte sportcardioloog Nicole Panhuyzen nog voor een verplichte keuring voor topsporters. Wellicht is zo’n keuring voor de hoogste klassen in de amateursport ook geen slecht idee. Dan kan misschien ook getest worden op het gebruik van verboden middelen. Wij moeten er tenslotte alles aan willen doen om elke sport schoon te krijgen en te houden.

Incidentele controle

De KNVB geeft aan dat iedereen zich “aan de regels van het dopingreglement moet houden” maar dat dopingcontrole in het amateurvoetbal slechts incidenteel plaatsvindt. Misschien dat een verplichte sportkeuring eraan kan bijdragen dat spelers niet tijdens trainingen of wedstrijden in elkaar zakken.

