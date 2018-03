BFC Bussum toont de kracht van het verenigingsleven

Een groep Syrische statushouders wilde in de zomer van 2017 graag hun trapveldje verruilen voor een echte competitie. De Bussumse Football Club (BFC) nam hen op en liet integreren via het clubleven.

Iyad Abdullah vluchtte drie jaar geleden uit de burgeroorlog in Syrië. In Nederland kreeg hij een verblijfsvergunning en is hij herenigd met zijn vrouw. Op het veld vergeet hij zijn zorgen.

Integratieplek

Het team van BFC 3 bestaat volledig uit Syrische statushouders die proberen hun leven via het voetbal weer op te pakken. En BFC clubman Rik van de Wijk helpt hen daarbij, samen met bestuurslid Anneke Frenk.

Frenk: “Welzijnsorganisatie Versa kwam bij ons met de vraag of er voor deze Syrische jongens op de club een integratieplek was. Er was voor ons geen reden om die niet in te richten met een groep bevlogen jongens en mannen. Het team heeft nu 22 man en een wachtlijst.”

Professioneel voetballen

In Damascus is voetbal anders georganiseerd, daar zamel je per wedstrijd geld in om een veld te huren. “De mannen in BFC 3 zeiden dat zij nu professioneel gingen voetballen maar wat zij bedoelden was voetballen bij een club, in een tenue en op gras.”

Basiscontributie

BFC helpt met de contributie. Die bedraagt 250 euro maar dat is net zoveel als hun maandelijkse toelage. Er werd een basisbedrag van 75 euro afgesproken en de rest wordt betaald via vrijwilligerswerk. “Een aantal van hen helpt bij de onderhoudsploeg en onlangs heeft het team voor de vrijwilligers gekookt”, aldus Frenk.

Zo vinden de Syriërs hun weg binnen de club en komen in contact met de andere leden. “Het is voor hen belangrijk om met elkaar te spelen”, zegt Frenk. “Twee jongens zijn al zo goed dat zij nu al met de selectie mee trainen.”

Snelle aanpassing

Van de Wijk: “BFC 3 paste zich pijlsnel aan onze voetbalcultuur aan, ik hoefde de meeste zaken maar een keer te vertellen. En het team zit al een uur van te voren in de kleedkamer als zij moeten spelen. Zij trainen twee keer per week en die jongens spelen sowieso elke wedstrijd of zij in de WK-finale staan.”

Kracht van BFC

BFC toont de kracht van het verenigingsleven. “Zij gaan beter Nederlands spreken en krijgen steeds meer zelfvertrouwen. Ali werkt in een hamburgertent in Amsterdam maar wil aan de slag als tandtechnicus. Dat is het beroep dat hij in Syrië ook uitoefende. Dit zijn hoogopgeleide mannen die alles hebben achtergelaten en weer helemaal opnieuw moeten beginnen.”

