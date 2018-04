Consortium wil uitbreiding wereld voetbalcompetities

Een consortium van het Japanse SoftBank en investeerders uit China, Saoedi-Arabië, de VS en de Verenigde Arabische Emiraten, wil voor de FIFA – en 25 miljard dollar – wereldwijd voetbaltoernooien opzetten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino is daarvoor benaderd.

Het consortium heeft grote plannen met het voetbal. Deze omvatten een uitbreiding van het wereldkampioenschap voor clubs en een internationale competitie voor nationale teams.

Consortium wil 24 WK teams

Het WK voor clubteams bestaat nu nog uit zeven teams en trekt weinig aandacht. Dat aantal zou moeten worden vergroot naar 24 teams. En vanaf 2021 moet dit kampioenschap eens in de vier jaar plaatsvinden. Daarnaast zouden nationale teams om de twee jaar internationaal tegen elkaar moeten uitkomen. De plannen worden nu binnen de FIFA besproken.

Europese aangelegenheid

Het idee achter de plannen zou zijn dat voetbal nu nog te veel een Europese aangelegenheid is. Met drie miljard fans is voetbal populair maar behalve het WK zijn er geen mondiale voetbalevenementen.

De plannen zouden de FIFA een hoop geld opleveren. En dat is na de schandalen rondom omkoping en corruptie van de laatste jaren meer dan welkom.

De kans is groot dat de UEFA minder enthousiast is over de plannen van het consortium. Dit vanwege de bedreiging van de Champions League want dat is nu de belangrijkste Europese competitie die miljarden euro’s oplevert.

Kansen

Sportmarketeer Ruud van der Knaap: “Ik stel mij zo voor dat een aantal grote clubs buiten Europa dit wel mooie plannen vinden. De Champions League is zo groot geworden dat al het geld van het internationale clubvoetbal nu in Europa zit. Maar clubs in Azië, Zuid-Amerika en Afrika willen ook graag meedoen.”

“De FIFA zou de grote clubs nog grotere competities kunnen voorschotelen waarin nog meer geld omgaat. Zo kan de FIFA wellicht ook voorkomen dat deze clubs een eigen competitie starten”, aldus Van der Knaap.

