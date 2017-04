Nederlandse Vechtsportautoriteit VA uit de startblokken

De Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) is met de benoeming van het eerste bestuur operationeel geworden. In eerste instantie wil de VA nu de full contact vechtsporten in Nederland beter gaan reguleren. Hieronder vallen het kickboksen, thaiboxing en mixed martial arts (MMA).

De VA zal onder meer gemeenten gaan adviseren over de richtlijnen rond de organisatie van vechtsportgala’s. Vooral het tegengaan van risico’s voor de gezondheid is daarbij heel belangrijk.

Veilig en goed geregeld

De VA gaat ook aan de slag met één uniform wedstrijdboekje voor vechtsporters. Maar ook met een licentiesysteem voor trainers, coaches, scheidsrechters en organisatoren van evenementen. Hiermee wil de VA de waarde van de vechtsport met veilige en goed regels aanzienlijk vergroten.

Bestuur van de Vechtsportautoriteit

De VA is een onafhankelijke, toezichthoudende en handhavende organisatie. Het 5-koppige bestuur van de VA is benoemd door een Raad van Toezicht waarin de burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen en sportbestuurder Jan Loorbach zitting hebben. De VA wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Toekomst van de sport

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “De oprichting van de VA is een belangrijk stap richting betere regulering van de vechtsport en de toekomst van deze sport. Iedereen moet veilig zijn of haar vechtsport kunnen beoefenen.” Erik Lenselinkvan NOC*NSF stelt: “NOC*NSF steunt deze nieuwe autoriteit van harte in hun streven naar een eerlijke en veilige full contact vechtsport in Nederland.”

Vechtsportautoriteit wil misstanden uitbannen

De Vechtsportautoriteit is een antwoord op de misstanden in de sector. Zo bleek er bij evenementen sprake te zijn van een verwevenheid tussen de onder- en de bovenwereld. Daarnaast worden er nog steeds, zonder deskundige begeleiding, kickbokswedstrijden tussen kinderen gehouden. De sector is al heel lang zeer verdeeld. Dat wil de VA nu dus verbeteren door de inrichting van een veilige vechtsportsector met heldere regels.

Follow @Allesportzaken