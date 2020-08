Onderzoek naar mishandeling verzwegen door turnbond

Sinds trainer Gerrit Beltman schuld bekende, is de Nederlandse turnwereld tot stilstand gekomen. En na nieuwe getuigenissen over fysieke en geestelijke mishandeling is het topsportprogramma volledig stilgelegd.

Drie onderzoekers brachten de misstanden in de Nederlandse turnwereld tussen 2013 en 2014 al helder in kaart. Dit meldde de Volkskrant.

Onderzoek naar mishandeling

Annelies Knoppers, Froukje Smits en Frank Jacobs deden dit onderzoek naar mishandeling destijds. In totaal interviewden zij voor dit onderzoek 36 personen (14 turnsters, 12 ouders, 5 coaches en 5 bestuurders). Het onderzoek was een reactie van de KNGU op een serie artikelen over misstanden in de turnwereld.

Turnonkruid

In januari 2015 kwam het rapport van de drie uit onder de titel ‘Turnonkruid, gemaaid maar niet gewied’. Maar dit stuk is volgens de Volkskrant intern gehouden. Het is ook niet duidelijk of het in de doofpot is gestopt.

De buitenwereld kreeg niets mee van de gebundelde misstanden, conclusies en oplossingen, zo schrijft de krant. De resultaten van het onderzoek naar mishandeling zijn niet openbaar gepresenteerd. In november 2014 en januari 2015 waren er, in een hotel in Bunnik, wel twee bijeenkomsten voor genodigden.

Zelfs insiders van het turnen bleven lang onwetend. “De resultaten zijn geheim gehouden”, aldus een toptrainer. Hij wist het 55 pagina’s tellende document slechts via via te bemachtigen.

Niet vrijgegeven

De drie onderzoekers voerden het onderzoek uit in opdracht van de KNGU en Veilig Sportklimaat (VSK). Toen het rapport er lag, kregen de onderzoekers te horen dat het document niet vrijgegeven mocht worden.

Onderzoeker Smits: “Wij vonden dat niet rechtvaardig voor de respondenten die ons geholpen hadden. Wij boden daarom dus aan om erover te praten en te vertellen wat we geconcludeerd hadden en uitleg te geven. We hebben hen op de universiteit ontvangen en er zijn ook mensen bij mij thuis geweest.”

Toenmalig voorzitter Jos Geukers vertelde de Volkskrant dat hij zich het rapport ‘vaag’ kon herinneren. “Ik weet niet meer wat er in stond want ik was druk met de financiĆ«le problemen van de KNGU.”

