Tennis in West Amsterdam wil in 2021 aan de slag

Bos en Lommer, de Staatsliedenbuurt, de Spaarndammerbuurt en de Houthavens in West, doen het al jaren zonder tennisclub. Daar komt binnenkort verandering in dankzij het initiatief ‘Tennis in West’.

Pepijn van Gestel woont in West maar speelt bij Joy Jaagpad. Dat is te doen, maar hij gaat er niet zomaar even langs om te borrelen of een mooie wedstrijd te zien.

Even aanwaaien

Dat gevoel van ‘even aanwaaien op de club’ had Van Gestel vroeger wel, toen hij nog lid was bij Popeye Gold Star. “Het is raar dat hier niets in de buurt is,” zegt Van Gestel. Mijn kinderen willen echt beginnen met tennissen. Maar behalve Sloterplas, Festina of Kattenlaan, is er op veilige fietsafstand niets.”

Oudejaarsavond 2017 werden met vrienden goede voornemens besproken. Van Gestel verklaarde dat hij een tennisclub in Amsterdam-West wilde oprichten. Een club voor iedereen en van allerlei komaf.

Zes tennisbanen per jaar

“In 2017 is er een motie aangenomen door de gemeente Amsterdam om, vanwege het tekort, zes tennisbanen per jaar aan te leggen. En er waren vooral tennisparken nodig in het westen van de stad.” Van Gestel benaderde vervolgens de KNLTB en zijn vriend Martijn Gregoire, waarmee hij elk jaar naar Wimbledon gaat om naar Roger Federer te kijken.

Tennis in West op sportpark Spieringhorn?

Intussen is Tennis in West opgericht waar aspirant-leden zich binnenkort voor een paar euro kunnen aanmelden. Amsterdam heeft in de begroting Tennis in West opgenomen. Voor de club is 3 ton voorbereidingskosten geraamd en 700.000 euro voor de aanleg van acht tennisbanen.

Een definitieve locatie is nog niet bekend. Van Gestel hoopte eerst middenin stadsdeel Westerpark om alles op fietsafstand te houden. Maar sportpark Spieringhorn in Nieuw-West is de meest realistische optie. Uiterlijk april 2021 moet de eerste bal kunnen worden geslagen.

De plannen met Tennis in West zijn voor Van Gestel ook een soort genoegdoening voor het opheffen van Popeye Gold Star. Die club moest in 2009 weg van de Zuidas, ging over naar Amstelpark maar een alternatief is er nooit gekomen.

Follow @Allesportzaken