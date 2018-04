Tennisbanen Venhorst nu ook officieel geopend

Het dorp Venhorst in de gemeente Boekel, is sinds december 2017 een tennisvereniging met drie tennisbanen rijker. De club telt al 141 leden. Op 14 april werden de drie banen officieel in gebruik genomen.

Terwijl de meiden van JES jl. zaterdag aan het korfballen waren, knipte sportwethouder Henri Willems van de gemeente Boekel het lint door om de tennisbanen officieel te openen.

Gebruikersraad

“Met deze opening willen wij ook wat reuring laten ontstaan”, stelt voorzitter Harm van Hal van KPJ Tennis Venhorst. “De korfbalclub deelt het clubgebouw nu met de tennissers. En een speciale ‘gebruikersraad’ zorgt ervoor dat de belangen van beide clubs wordt behartigd.”

Waarom geen tennistak

Al zo’n vijf jaar geleden namen enkele leden van handbalclub KPJ Vespo het initiatief om een tennistak op te richten. “De animo voor het handballen liep een beetje terug en wij zochten een andere manier om lekker bezig te blijven”, vertelt bestuurslid Maikel Swinkels.

100.000 voor de start

Uit een rondgang door Venhorst werd duidelijk dat er behoefte én steun was voor een tennistak. “Daarna zijn we gestart met de voorbereidingen en het vergaren van financiële middelen. Het bleek nog een hele klus om de benodigde 100.000 euro voor de start van de club bij elkaar te krijgen.”

Leefbaarheid Venhorst vergroot

Sportwethouder Willems stelt dat hij “trots is op de gemeenschap van Venhorst. Het is toch maar mooi gelukt om de oprichting van de club voor elkaar te krijgen. Het is geweldig wat er is gepresteerd en de nieuwe club vergroot zeker de leefbaarheid van het dorp.”

