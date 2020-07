Tennis maakt in coronacrisis pijlsnelle revival door

Elk nadeel heb z’n voordeel. De uitstroom van leden bij de tennisclubs was de afgelopen jaren fors. Maar sinds de coronacrisis maakt het tennis een pijlsnelle revival door.

Bestuursleden van tennisclubs zien een forse toename van het aantal leden. Dat is vermoedelijk te danken aan de relatieve veiligheid van tennis in coronatijd.

Aanmeldingen voor tennis blijven binnenstromen

Bij de clubs melden voetballers en hockeyers zich aan. Die hebben al snel na de herstart van de sport met een zomerstop te maken. Die stapten in voorgaande jaren niet of nauwelijks over”, stelde Marie Louise Spangenberg van OTC De Warande. Haar club kreeg er sinds de heropening maar liefst 90 leden bij. “De aanmeldingen blijven maar binnenstromen.”

De groep tussen de 20 en 40 jaar is daarin goed vertegenwoordigd. Terwijl dat doorgaans een lastige groep is om aan je club te binden. “Ik denk dat jonge twintigers meer thuis zijn. In het studentenleven is nu weinig te beleven dus dan gaan maar extra sporten.”

KNLTB Zomer Challenge

Er komt ook veel jeugd op de KNLTB Zomer Challenge af. Geïnteresseerden kunnen de hele zomer tegen een gereduceerd tarief kennismaken met tennis en de club. “De belangstelling daarvoor is bij Smash in Bergen op Zoom twee keer zo groot als in 2019.

De KNLTB bevestigd de toename. “In 2019 namen verspreid over 150 verenigingen 2.600 leden aan de Zomer Challenge deel. Dat zijn er nu al 16.500 bij meer dan 540 tennisclubs.”

Beschikbaarheid van banen

Voorzitter Antoinette van Rinsum van TV Markant in Breda: “Ik hoor van alle clubs in en rondom Breda dezelfde ontwikkeling. Prachtig natuurlijk, maar het heeft wel een grotere druk op de beschikbaarheid van banen als nadeel.”

De KNLTB signaleert dagelijks 25.000 reserveringen. Dat zijn elke dag 50.000 tot 100.000 tennissers die een balletje slaan. “Het is lastig om daar tussen te komen. Als je op de baan staat moet je er vaak na één set al weer af. Gelukkig is de tijd die iemand mag afhangen voor een single verlengd van 30 naar 40 minuten. Anders is het de moeite niet om naar de club te komen.”

