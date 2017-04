Tennis is voor jeugdleden vaak niet de enige sport

Met bijna 1.700 tennisclubs en gemiddeld meer dan drie clubs per 25.000 inwoners, kent Nederland een sterke tennis infrastructuur. De gemiddelde afstand van een speler tot een tennisclub is maar 1,6 kilometer. De tennisbond KNLTB is na de KNVB de sportbond met de meeste leden. Toch heeft de sport het al een aantal jaren moeilijk.

Het lijkt erop dat het tennis de concurrentieslag met o.m. het hockey verliest. De oorzaak is misschien dat deze sport kinderen al binnen weten te trekken voordat ze kunnen gaan tennissen.

Rem op tennis

En teamsporten hebben vaak een streepje voor vanuit de opvoedkundige waarde van het spelen in een team. Slechts 20% van de jeugdleden beoefent tennis als enige sport. De crisis van de afgelopen jaren verklaart mede waarom er een rem is gezet op het beoefenen van een tweede sport zoals tennis.

Aangepaste spelvormen

Zowel voetbal als hockey wisten met aangepaste spelvormen voor ouderen, beter in te spelen op de wensen van deze doelgroep. Zo bleven zij langer behouden voor deze sporten. In het verleden gingen veel voetballers of hockeyers, tennissen vanwege het vrijere karakter en de beperktere fysieke belasting.

Gouden driehoek

Maar alleen een goede accommodatie garandeert onvoldoende het gebruik, want daar is meer voor nodig. Bij iedere club is de combinatie de accommodatie (de hardware), de organisatie (de orgware) en de aangeboden activiteiten (de software) essentieel. Bovendien moet het aanbod blijven aansluiten op de veranderende wensen van de spelers.

Tenniskids Blauw

Daarom is de KNLTB met een aantal projecten gestart, zoals Tenniskids Blauw dat bedoeld is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. De bond probeert ook het tij te keren via nieuwe competitie- en spelvormen. Een goede accommodatie met een mooi aanbod zijn voorwaardelijk voor een groei van het tennis. En de infrastructuur voor tennis verdient het om optimaal benut te worden.

Deze column is voor Sportaccom geschreven door Remco Hoekman, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut in Utrecht.

