Het tennis heeft een groot integriteitsprobleem

Het proftennis heeft een ernstig integriteitsprobleem, met name op de lagere niveaus. Dat probleem wordt veroorzaakt door een sterke toename van het gokken via internet.

En commissie deed twee jaar lang onderzoek naar matchfixing en sprak met 200 spelers van meerdere niveau’s. Ook namen 3.200 mensen deel aan een anonieme enquête.

Opzettelijk verliezen

De aanleiding voor het onderzoek waren de publicaties in 2016 van de BBC en BuzzFeed News. Zij meldden destijds dat 16 spelers uit de top-50 van de wereldranglijst door de Tennis Integrity Unit (TIU) waren ondervraagd over het opzettelijk verliezen van wedstrijden.

Te weinig prijzengeld

Volgens de commissie hebben vooral de kleinere proftoernooien (de futures) en de ITF-toernooien last van een ‘tsunami’ van gemanipuleerde wedstrijden. Op die niveau’s (met weinig camera’s die de wedstrijden vastleggen) zou de verlokking het grootst zijn. En het prijzengeld is te laag t.o.v. de kosten die de spelers moeten maken om deel te kunnen nemen.

Niet meer live

Met name de mogelijkheid om live de scores van wedstrijden via internet in de gaten te houden zou gokken in de hand werken. De commissie wil daarom dat manipulatie moeilijker wordt door de scores niet meer direct te delen. Ook wordt geadviseerd om toernooien niet meer te laten sponsoren door gokbedrijven.

Voormalig politiemedewerkers

Een andere aanbeveling om het integriteitsprobleem beter aan te kunnen pakken is om de TIU te reorganiseren. Deze eenheid moet transparanter gaan werken en ook meer ter zake kundige mensen in dienst nemen.

Op dit moment werken bij de TIU namelijk vooral voormalig politiemedewerkers. Er zullen dus meer specialisten op het gebied van tennis en matchfixing moeten worden aangenomen.

Overname aanbevelingen

De ATP (mannen), de WTA (vrouwen), de grandslamtoernooien en de ITF (de tennisfederatie) gaven eerder al aan, alle aanbevelingen uit het rapport over te zullen nemen. Nu dit rapport over het integriteitsprobleem is verschenen, hebben zij laten weten er ook direct mee aan de slag te gaan.

