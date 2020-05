Tennis en padel voor volwassenen vanaf 11 mei

Goed nieuws voor alle spelers van tennis en padel, tennisclubs en tennisleraren. Na de jeugd t/m 18 jaar mogen nu ook alle volwassenen vanaf 11 mei weer de baan op.

Tennis en padel is vanaf 11 mei voor iedereen weer mogelijk. Het terras mag op de clubs weer open vanaf 1 juni. Maar elk clubhuis blijft vooralsnog tot 1 september dicht.

Richtlijnen tennis en padel goed toegepast

De afgelopen week hebben veel clubs en trainers de 1,5-meter regel goed toegepast. Zij konden met de richtlijnen, het stappenplan en de posters veilig en verantwoord aan de slag. De KNLTB legt binnenkort de aanvullende richtlijnen voor volwassenen ter goedkeuring aan NOC*NSF en VWS voor. De bond komt daarna zo snel mogelijk met informatie over de stappen richting de gemeenten.

Afstand is goed te controleren

De KNLTB is blij met de versoepeling van de maatregelen. De bond is blij dat ook volwassenen vanaf 11 mei de baan weer op mogen. “Tennis en padel zijn goed op 1,5 meter afstand te beoefenen. Maar ook op de parken is deze onderlinge afstand goed te bewaren en te controleren.”

De jeugdleden zijn sinds 28 april alweer aan het tennissen en padelen. “De verenigingen hebben de start met de jeugd goed opgepakt”, zegt bondsvoorzitter Erik Poel. De vrijwilligers zullen er klaar voor zijn om de volwassen spelers vanaf 11 mei weer welkom te heten.”

Bron van inkomsten

Bij veel sporten is het seizoen al ten einde. Maar het tennis- en padelseizoen moest nog beginnen. Leraren kunnen vanaf 11 mei de trainingen voor dit seizoen weer oppakken. Daarmee hebben zij weer een bron van inkomsten en een zorg minder. “Wij hopen dat ook de clubkantines snel weer open mogen. Want het gemis aan barinkomsten is voor veel clubs en pachters een grote schadepost”, zo besluit Poel.

